La alternativa a la Kawasaki Z900 que está conquistando a quienes buscan una naked deportiva

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 06:34h.

La potencia de motor, el control de tracción y el freno motor también tienen varios niveles

La Kawasaki más bonita de la historia vuelve a la vida

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Los amantes de las naked deportivas parecen tenerlo muy claro, y además de recomendar la Kawasaki Z 900, hay otra moto que también está en su lista de preferencias. Porque sitúan en lo más alto a la Honda CB 1000 Hornet, que no deja de ser una compra segura y sin riesgo, ideal para los que busquen una naked deportiva perfecta en todos los aspectos. Creemos que es una inversión sensacional, y una de las mejores opciones dentro del segmento.

Es una garantía de fiabilidad, suavidad de funcionamiento y prestaciones, con una electrónica realmente avanzada, aunque carezca de una IMU encargada de gestionar apartados como el control de tracción o el ABS en curva. Entrega una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto que es más que razonable, relacionado a una caja de cambios de seis velocidades que te permite tener un control total del consumo, para poder disfrutar de una autonomía realmente elevada.

El propulsor en cuestión es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, y un par máximo de 104 Nm a 9.000 rpm. Dispone de embrague anti-rebote y de quickshifter de serie, así como acelerador electrónico y hasta cinco modos de conducción, mientras que el consumo declarado es de 5,9 litros por cada 100 kilómetros. La potencia de motor, el control de tracción y el freno motor también tienen varios niveles, y la iluminación es full LED, con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

Compra la Honda CB 1000 Hornet a cambio de 11.190 euros

Todo lo que necesitas hacer en caso de querer adquirir esta Honda CB 1000 Hornet es invertir un total de 11.190 euros, lo que nos parece una cifra irrisoria que merece mucho la pena pagar.