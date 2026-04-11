La nueva Kawasaki Z900 es la más elegante del catálogo

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 11:28h.

Es la moto más elegante del catálogo que se puede conseguir en estos momentos

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

Compartir







Bajo nuestro punto de vista, la moto más elegante del catálogo que se puede conseguir en estos momentos en Kawasaki es, con diferencia, la Z 900. Nos parece una oda al buen gusto, y una auténtica maravilla en todos los sentidos, que merece mucho la pena conseguir. A nosotros nos ha conseguido enamorar desde el primer momento en el que la hemos descubierto, y tenemos claro que es una de las mejores adquisiciones que vas a poder realizar en estos momentos.

Tras su última actualización, esta naked deportiva de la firma japonesa es todavía más completa, y se posiciona como una de las mejores alternativas en el mercado. Tiene una versión limitable para los usuarios con carné A2, y tanto sus prestaciones como su estética la colocan a la altura de las mejores. Lo que más nos llama la atención es el doble faro delantero más compacto que nunca, y el faro trasero con apariencia 3D. La moto ofrece una imagen ligera y moderna, que la hace ser un imán de miradas.

Aunque si destaca por algo, es por su suavidad y su buen funcionamiento, siendo muy eficiente, y logrando un consumo y una emisión inferiores. Tiene una buena respuesta desde medio régimen para lograr una conducción eficaz, y las válvulas de mariposa electrónicas contribuyen a tener un buen control a la hora de acelerar. El propulsor que equipa es un tetra cilíndrico en línea, de 948 centímetros cúbicos de cilindrada, con 124 CV de potencia y un par motor de 98,6 Nm, que incluye modos de potencia y modos de conducción seleccionables, control de tracción en tres niveles, quickshifter y embrague anti-rebote de serie o control de velocidad de crucero.

La Kawasaki Z 900, una ganga

Y si hay algo que nos ayuda a decantar la balanza definitivamente para la adquisición de esta Kawasaki Z 900, es sin duda alguna el asumible precio que hay que pagar. Porque es suficiente con 10.525 euros para que puedas hacerla tuya.