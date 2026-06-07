La competidora de la Kawasaki Z900, una opción más potente y con una imagen imponente

Coches y Motos 07 JUN 2026 - 05:02h.

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Muchos motoristas coinciden en señalar a la BMW F 900 R como la mejor alternativa para la Kawasaki Z 900, al ser una opción más potente y con una imagen impotente, que es imposible que nos pueda gustar más. Posee unas prestaciones sensacionales, y todo lo que tiene nos llama la atención, desde unas prestaciones difíciles de mejorar, hasta un equipamiento muy completo, y una avanzada tecnología. Así que es una apuesta segura y sin riesgo.

Se trata de una naked de media cilindrada con un marcado estilo roadster, que en su última actualización sufrió una serie importante de mejoras llamativas. Entre ellas, la ansiada homologación Euro 5+, el control dinámico de serie, el control de arrastre del par motor de serie, el ABS Pro de serie, la horquilla regulable, el control dinámico de frenada de serie o una batería más ligera. Todo esto, sin descuidar la ergonomía revisada ni su nueva decoración.

Dispone de tecnología full LED, así como de unas luces traseras y de freno totalmente renovadas. Si pasamos al motor, nos topamos con un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 105 CV. Incorpora tres modos de conducción distintos, y en el equipamiento se puede destacar la pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color, que destaca por su increíble visibilidad y su sencilla conectividad a dispositivos móviles.

La BMW F 900 R cuesta 9.960 euros

Para poder adquirir la BMW F 900 R, lo que vas a tener que pagar es un total de 9.960 euros, una cifra que no nos puede parecer más irrisoria en todos los sentidos, y que está totalmente justificada. Así que no lo dudes y hazte con ella, verás como enseguida se te disipan las pocas dudas que puedas tener.