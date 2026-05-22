Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

Kawasaki mejora la moto más deseada de su gama trail de 2019

Kawasaki Versys X 300
Kawasaki Versys X 300. Kawasaki
Compartir

En Kawasaki han mejorado todavía más la que es su moto más deseada dentro de la gama trail de 2019, como es el caso de la Versys X 300, un modelo magnífico y que es apto para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. Tiene una montura llamativa y que permite ir por prácticamente cualquier terreno, gracias a unas suspensiones de largo recorrido, a una horquilla convencional o a un mono amortiguador trasero con botella separada.

El motor que equipa esta moto es un bicilíndrico de 296 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia cercana a los 40 CV, que se muestra especialmente desde bajo y medio régimen. Es una moto pensada para facilitar la vida al piloto, como demuestra el hecho de que cuente con asistente de embrague. Y tras las últimas mejoras que le han aplicado desde la firma nipona, se ha acabado por consagrar como una de las grandes alternativas.

PUEDE INTERESARTE

La instrumentación y el equipamiento son muy completos, con un gran tacómetro analógico en la parte central, en la que se aloja una pequeña pantalla digital con indicador de marcha y reloj. Y a la derecha, se ubica otra de mayor tamaño con el velocímetro, el odómetro, el consumo o la temperatura ambiente. Y no queremos olvidarnos de mencionar el caballete central, las maletas laterales impermeables o las luces anti nieblas LED.

El precio, uno de los puntos fuertes de la Kawasaki Versys X 300

Pero si nos tenemos que quedar con algo en concreto a la hora de hablar de esta Kawasaki Versys X 300, es sin duda alguna con su asumible precio, que provoca que esté disponible por apenas un total de 6.399 euros. Una cantidad que se puede pagar sin demasiados problemas, y que tu economía apenas notará.

Temas