La nueva Kawasaki es la moto más bonita en la historia de la marca, supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 10:06h.

Combina a la perfección el color negro con el rojo, y le sienta de maravilla

La nueva Kawasaki Ninja no parece una Ninja

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En Kawasaki han mejorado uno de sus modelos, para acabar de convertirlo en uno de los más bonito de la historia de la firma, y que creemos que está claramente por encima de otros mucho más caros. Hablamos de la Eliminator 500, que no ha dejado de renovarse hasta situarse en el top, y que nos encanta en todos los sentidos. Comenzando por el diseño, ya que combina a la perfección el color negro con el rojo, y le sienta de maravilla.

Entre las principales características que hay que destacar, tenemos el diseño custom, el motor bicilíndrico en paralelo de entrega suave o el asiento a baja altura, además de que es una moto que se puede manejar sin problema aunque tan solo dispongas del carné A2. El propulsor, con doble árbol de levas, lleva acoplada una caja de cambios de seis velocidades, unida a través de un embrague con sistema anti-rebote. Y tiene una cilindrada de 451 centímetros cúbicos, con ocho válvulas y refrigeración líquida.

La potencia que declara esta moto es de 45,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42,6 Nm a 6.000 rpm, mientras que el consumo se sitúa en los 3,8 litros por cada 100 kilómetros. El estilo es custom minimalista, y creemos que la parte ciclo está muy conseguida. Es cómoda y perfecta para su uso diario u ocasional, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla LCD con conectividad de perfil redondo, que se integra perfectamente en el estilo de la moto.

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