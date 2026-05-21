Kawasaki recupera el estilo de sus motos de los años 70 en una naked moderna y equilibrada
Se trata de una moto naked, moderna y equilibrada, que no deja indiferente a nadie
La nueva Kawasaki es, para la mayoría, la mejor de la marca
En Kawasaki han rescatado el estilo de las motos de los años 70, con una moto naked, moderna y equilibrada, que no deja indiferente a nadie, y que creemos que es imposible que no te guste. Se ha actualizado recientemente para acabar de ofrecerte todo lo que le puedes exigir, y esto provoca que la Z 900 RS ahora sea más atractiva que nunca. Por todo esto, se merece la mejor nota posible, y estamos convencidos de que no te decepcionará en ningún momento.
Ha sufrido mejoras en la electrónica, se ha rediseñado el escape y también se le ha incorporado el control de velocidad de crucero, algo que era de lo poco que le faltaba. Por todo lo demás, te encuentras con una moto muy avanzada a nivel electrónico, con una IMU de seis ejes que aporta toda la información necesaria, y que incluye, entre muchas más cosas, ABS en curva, el shifter de subida y en bajada, aunque lo mejor se encuentra en el motor.
Porque se le han añadido unos componentes que modifican su carácter y lo suavizan para conseguir una conducción más placentera, con un juego de mariposas electrónico que lo hace mejor todavía. El escape mejora el sonido y a la vez le añade un toque estético, y entrega una potencia de 116 CV a 9.300 revoluciones por minuto, con un par máximo de 98 Nm a 7.700 rpm. El consumo homologado de gasolina es de cinco litros por cada 100 kilómetros, y existe una posibilidad de limitarla para el carné A2.
El precio de la Kawasaki Z 900 RS es de 14.300 euros
También ayuda mucho a decantarse por la adquisición de la Kawasaki Z 900 RS el hecho de que puedas tenerla en el garaje por un precio tan accesible, de 14.300 euros, que está totalmente justificado.