La nueva Yamaha es más segura en la historia reciente de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 07 JUN 2026 - 00:08h.

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Si buscas una moto diferente a las demás, y muy original, en Yamaha tienen una opción maravillosa en este sentido. Se trata de la Niken GT, que es una sport turismo de tres ruedas, lo que le añade un importante plus en cuanto a seguridad, superando a modelos que son mucho más caros. Nos parece una opción muy interesante y llamativa, gracias también al asumible coste que tiene, y está claramente inspirada en la MT 09, aunque con notables diferencias, como es lógico.

Tras su última actualización, sufrió una serie de cambios importantes y llamativos, entre los que se pueden destacar la homologación Euro 5+, el motor con más cilindrada y par, la ECU y la electrónica renovada, el quickshifter bidireccional, el escape actualizado, el embrague anti-rebote mejorado o la admisión rediseñada para reducir el ruido. También se le instaló una pantalla regulable, se mejoraron los puños calefactables y se hizo un asiento bastante más cómodo.

Hablando del motor, equipa un propulsor de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, con una estructura de tres cilindros en línea, además de 12 válvulas. Monta un nuevo acelerador electrónico con el que se mejora el tacto a la hora de abrir el gas, y tiene tres modos de conducción distintos. Incorpora también velocidad de crucero de serie, y declara una potencia de 115 CV. En cuanto a la instrumentación, presume de una gran pantalla TFT de siete pulgadas y a todo color, con conectividad móvil.

La Yamaha Niken GT está a tu alcance por 19.599 euros

Sabemos que tenías intriga por conocer el coste que tiene la Yamaha Niken GT. Pues para poder hacerla tuya, lo que hace falta es un total de 19.599 euros, lo que creemos que es un precio bastante razonable.