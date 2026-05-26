Tan atractiva como la Yamaha Ténéré o Honda Africa Twin, pero más mucho más barata

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 05:55h.

La Zontes 703 T salga a la venta durante el segundo semestre de 2026

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

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En Zontes siguen sorprendiendo y ganando adeptos, con modelos que nos encantan, y que ofrecen una de las mejores relaciones calidad-precio. Por ejemplo, el 703 T, que se sitúa a la altura de la Yamaha Ténéré o la Honda Africa Twin, pero que es incluso más apetecible gracias a un precio más asumible. Deriva de las naked, empleando el mismo chasis y el basculante, además de las llantas, los frenos o las suspensiones, y con un importante depósito de combustible.

Tiene un frontal con estilo picudo, dotado de una doble óptica full LED, con líneas horizontales. La posición del manillar está definida para un manillar ancho dotado de para manos e incorpora una pantalla deriva brisas de mayor altura, con un colín más afilado. Y el equipamiento del que puede presumir esta moto es realmente completo, con una pantalla TFT a color de 6,75”, de inclinación ajustable, con conectividad y función mirroring.

Asimismo, nos sorprende que tenga cámara delantera y trasera full HD con 128 GB de memoria, faros con luces de giro que se activan al poner el intermitente, puños calefactables o control de presión y de temperatura de los neumáticos. Si hablamos del motor, utiliza un tricilíndrico en línea de 699 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida y doble árbol de levas, que declara una potencia de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 76 Nm a 7.500 rpm. No le faltan el embrague anti-rebote, el quickshifter, dos modos de conducción o el control de tracción, además de poder limitarse para el carné A2.

El precio de la Zontes 703 T rondará...

Se espera que la Zontes 703 T salga a la venta durante el segundo semestre de 2026, y su precio debería de rondar los 7.500 euros, aproximadamente.