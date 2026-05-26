La marca pija que resiste a MG, BYD y Chery

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 00:09h.

Mercedes ha tenido muy buenos resultados ante el avance de marcas chinas

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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La industria automovilística europea atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. La expansión de fabricantes chinos como MG, BYD o Chery está alterando el equilibrio del mercado gracias a una combinación de precios competitivos, electrificación y una capacidad industrial cada vez mayor. Sin embargo, algunas marcas tradicionales todavía consiguen mantener posiciones sólidas frente a esta ofensiva asiática. Entre ellas destaca Mercedes-Benz.

El fabricante alemán continúa demostrando una importante capacidad de resistencia en un escenario marcado por la transformación tecnológica y la presión comercial. Durante el pasado mes de abril, Mercedes-Benz logró incrementar sus ventas en Europa un 7,3 %, una cifra especialmente significativa teniendo en cuenta el contexto actual y el crecimiento acelerado de numerosos competidores chinos.

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No es ningún secreto que las marcas europeas premium afrontan un desafío especialmente delicado. La llegada de fabricantes asiáticos con vehículos eléctricos más asequibles amenaza directamente parte del mercado que históricamente dominaban las firmas tradicionales. Sin embargo, Mercedes mantiene una posición sólida gracias a una estrategia centrada en electrificación, tecnología y valor de marca.

Los híbridos siguen siendo clave para Mercedes

Uno de los factores más importantes detrás del crecimiento de Mercedes-Benz está relacionado con su oferta híbrida. La firma alemana ha conseguido reforzar sus ventas mediante modelos HEV e híbridos enchufables, una tecnología que continúa teniendo una fuerte demanda entre clientes que todavía no consideran viable el salto definitivo al coche eléctrico.

La estrategia resulta especialmente efectiva en Europa, donde muchos conductores siguen valorando la autonomía, la facilidad de uso y la versatilidad de las mecánicas electrificadas tradicionales. Mercedes ha sabido aprovechar esa transición apostando por una gama muy amplia de híbridos dentro de prácticamente todos sus segmentos.

Además, la marca mantiene una imagen especialmente sólida en términos de calidad, confort y tecnología. Ese posicionamiento premium continúa siendo uno de sus principales escudos frente a fabricantes emergentes que todavía trabajan para consolidar reputación y confianza entre los clientes europeos.

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Por otro lado, Mercedes también se beneficia de una gama SUV muy consolidada y de modelos eléctricos que empiezan a ganar protagonismo dentro de su oferta global. La firma alemana busca equilibrar el crecimiento de la movilidad eléctrica sin abandonar tecnologías que siguen teniendo una elevada demanda comercial.

La batalla europea entra en una nueva fase

La presión de los fabricantes chinos continúa aumentando en Europa. MG, BYD o Chery han conseguido expandirse rápidamente gracias a precios competitivos y a una agresiva estrategia de electrificación. Sin embargo, Mercedes-Benz demuestra que las marcas tradicionales todavía conservan importantes ventajas dentro del mercado.

Cabe destacar que el fabricante alemán no compite únicamente en precio. Su estrategia se centra principalmente en mantener valor de marca, innovación tecnológica y una experiencia de producto claramente diferenciada. Esa combinación sigue siendo determinante en segmentos donde la imagen y el posicionamiento continúan teniendo un gran peso.

Además, Mercedes mantiene una importante capacidad industrial y tecnológica para afrontar la transición eléctrica en los próximos años. La compañía sigue desarrollando nuevas plataformas específicas para vehículos eléctricos y reforzando su presencia en software, conectividad y sistemas avanzados de asistencia.

En este sentido, el crecimiento de las marcas chinas no significa necesariamente un retroceso inmediato para los fabricantes europeos tradicionales. El mercado vive una etapa de transformación profunda donde convivirán distintos enfoques comerciales, tecnológicos y de posicionamiento.

Mercedes-Benz representa precisamente esa resistencia de las marcas históricas frente a una competencia cada vez más intensa. Mientras muchos fabricantes luchan por mantener cuota de mercado, la firma alemana continúa apoyándose en electrificación, tecnología y prestigio para conservar una posición de referencia dentro del automóvil europeo.