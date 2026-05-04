Coches y Motos 04 MAY 2026 - 21:39h.

El ASX es una excelente opción en el segmento B-SUV

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

Compartir







El segmento de los SUV urbanos continúa siendo uno de los más dinámicos del mercado europeo, marcado en los últimos meses por la creciente presencia de fabricantes chinos con propuestas muy competitivas en precio. En este contexto, Mitsubishi refuerza su posicionamiento con el ASX, un modelo que apuesta por el equilibrio general y que ahora gana protagonismo gracias a una importante campaña comercial.

La reducción de hasta 5.000 euros en su tarifa sitúa al Mitsubishi ASX como una de las alternativas más accesibles dentro de su categoría. Este ajuste no solo mejora su competitividad frente a nuevos rivales, sino que también lo reposiciona frente a opciones ya consolidadas, donde el precio sigue siendo un factor decisivo en la elección final.

PUEDE INTERESARTE Mitsubishi tiene un nuevo SUV que se fabrica en España

Un planteamiento equilibrado con vocación global

El Mitsubishi ASX se integra en el segmento B-SUV con una longitud de 4,23 metros, unas proporciones que favorecen tanto la maniobrabilidad en entornos urbanos como una buena habitabilidad interior. El espacio disponible se completa con un maletero que alcanza los 536 litros, una cifra que sobresale frente a buena parte de sus competidores directos.

La gama mecánica arranca con un motor de gasolina 1.2 turbo de 115 CV, enfocado a quienes priorizan un coste de adquisición contenido y un mantenimiento sencillo. A esta opción se suma una variante microhíbrida de 140 CV con transmisión automática, que introduce la etiqueta ECO y mejora la eficiencia en circulación urbana. Lo destacable en este caso es que Mitsubishi ofrece una gama adaptada a las nuevas exigencias medioambientales sin elevar de forma significativa el precio de acceso.

PUEDE INTERESARTE Mitsubishi recupera un icono de 1982

En cuanto a equipamiento, el ASX incorpora soluciones habituales en segmentos superiores, incluyendo iluminación LED, sistemas de asistencia a la conducción, instrumentación digital y conectividad avanzada. Su planteamiento no busca destacar por excesos tecnológicos, sino por integrar los elementos necesarios para un uso cotidiano completo.

Estrategia de precio frente a la presión del mercado

La actual ofensiva comercial de Mitsubishi responde a un momento especialmente competitivo dentro del segmento. La llegada de nuevos actores ha elevado el nivel de exigencia, obligando a marcas tradicionales a ajustar sus propuestas para mantener su cuota de mercado. En este escenario, el ASX se beneficia de una estrategia basada en precio, garantía y funcionalidad.

Cabe destacar que el modelo cuenta con una garantía extendida de hasta ocho años, un argumento que refuerza su posicionamiento frente a rivales que, en muchos casos, no alcanzan ese nivel de cobertura. Este aspecto adquiere relevancia en un contexto donde la fiabilidad y el coste a largo plazo son factores cada vez más valorados.

El Mitsubishi ASX no apuesta por un diseño rompedor ni por soluciones técnicas complejas. Su enfoque se centra en ofrecer un producto coherente, con dimensiones prácticas, mecánicas eficientes y un equipamiento suficiente. Por otro lado, la agresiva reducción de precio lo convierte en una opción especialmente competitiva dentro de un segmento en constante evolución.

La combinación de descuento, dotación y garantía permite al ASX mantenerse como una propuesta sólida frente a la creciente oferta. Mitsubishi responde así a la presión del mercado con una fórmula reconocible, en la que el valor global del producto se impone como principal argumento.