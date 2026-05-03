Coches y Motos 03 MAY 2026 - 20:19h.

Etiqueta ECO y un consumo inferior a los 4,5 litros cada 100 km

El nuevo Mitsubishi es bonito, muy barato y muy bueno

Compartir







Toyota lleva años dominando el terreno de la tecnología híbrida, y esa experiencia le ha permitido lanzar modelos cada vez más eficientes, fiables y competitivos dentro del mercado europeo. En este contexto, el Toyota Yaris Cross se ha convertido en una de las propuestas más atractivas del segmento.

Su trayectoria comercial confirma su éxito, con un crecimiento constante en ventas y una gran aceptación por parte del público. Pese a ser un Toyota que no lleva ni una década en el mercado, es ya uno de los más vendidos en todo el mundo. Actualmente es el tercero de la marca más vendido en España. Y también el noveno coche más vendido en España, con jun total de 5.383 matriculaciones.

Uno de los mayores aciertos de la historia de Toyota

El modelo ha sabido posicionarse como una opción equilibrada, y su combinación de diseño, eficiencia y precio lo ha llevado a ganar cuota frente a rivales como el Mitsubishi ASX o el Renault Captur. Mide 4.180 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.560 mm, lo que permite ofrecer un interior bien aprovechado y un maletero de 390 litros, ampliable hasta 1.097 litros.

PUEDE INTERESARTE Mitsubishi recupera un icono de 1982

En el apartado de precio, el modelo arranca desde 27.500 euros al contado o 25.900 euros financiados. Y presume de un diseño moderno y compacto, con líneas marcadas, una estética robusta y una imagen que resulta más atractiva para muchos usuarios dentro del segmento urbano.

Así es el Yaris Cross más económico

En el apartado mecánico, la gama del Yaris Cross gira en torno a un sistema HEV con motor gasolina 1.5 VVT-i Hybrid, que desarrolla 130 CV y 185 Nm, con cambio automático CVT, aceleración de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y consumo de 4,4 l/100 km, contando además con etiqueta ECO.

El equipamiento completa el conjunto, con llantas de 17 pulgadas, sistema multimedia de 8 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, acceso sin llave, retrovisores eléctricos calefactables y múltiples asistentes de conducción, manteniendo un nivel tecnológico muy competitivo dentro de su categoría.