Skoda tiene un eléctrico muy bonito que supera a modelos muchos más caros

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 13:11h.

Disponible en dos carrocerías y tres versiones mecánicas, este SUV respira aires de premium

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

Compartir







Skoda lleva años creciendo en Europa gracias a coches prácticos, amplios y con una relación calidad-precio muy difícil de igualar. Pero la marca checa ya no solo quiere destacar por racionalidad. Ahora también apuesta por el diseño y la tecnología. Y el mejor ejemplo es el Skoda Enyaq, el primer eléctrico de la marca de la República Checa.

El Enyaq ha conseguido cambiar la imagen de Skoda. Su diseño es moderno, elegante y muy equilibrado. Además, la marca ofrece dos carrocerías distintas. Por un lado está el SUV convencional. Por otro, el espectacular Enyaq Coupé, con una silueta más deportiva. Ambos rondan los 4,65 metros de largo y destacan por un interior enorme y muy confortable. El maletero también sorprende. La versión normal alcanza los 585 litros, mientras que el Coupé se queda en 570 litros.

PUEDE INTERESARTE Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Eléctricos con carácter premium y deportivo, pero con precios de generalista básico

La marca checa ha ajustado mucho los precios. El Skoda Enyaq convencional arranca desde 31.700 euros. La carrocería Coupé parte desde 33.700 euros. Son cifras muy competitivas para un SUV eléctrico de este tamaño. Especialmente si tenemos en cuenta su nivel tecnológico, su autonomía y el equipamiento disponible desde las versiones más sencillas.

PUEDE INTERESARTE Skoda convierte el Fabia en un deportivo

La gama empieza con el Enyaq 60. Esta versión desarrolla 204 CV y 310 Nm de par máximo. Utiliza propulsión trasera y una batería de 59 kWh netos. Skoda anuncia hasta 433 kilómetros de autonomía WLTP. También acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

Por encima aparece el Enyaq 85. Aquí la potencia sube hasta 286 CV y el par máximo alcanza 545 Nm. Mantiene la propulsión trasera, pero incorpora una batería de 77 kWh netos. Gracias a ello consigue hasta 580 kilómetros de autonomía. Además, acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos y alcanza 180 km/h.

El modelo que encaminó a Skoda hacia el futuro

La variante más completa es el Enyaq 85x. Conserva los 286 CV y los 545 Nm, pero añade tracción total. La batería también es de 77 kWh netos. En este caso la autonomía se sitúa en 543 kilómetros WLTP. Mantiene el 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y ofrece un comportamiento todavía más estable y seguro.

Skoda tampoco se ha olvidado del equipamiento. El Enyaq ya incluye climatizador de tres zonas, faros LED, cámara trasera, asientos calefactados, navegación integrada y carga inalámbrica para móviles. También añade asistentes de conducción avanzados, acceso sin llave y un interior muy silencioso.