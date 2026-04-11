Coches y Motos 11 ABR 2026 - 03:58h.

Espacio para toda la familia, más de 200 CV de potencia y supera los 430 km de autonomía

La alternativa al Skoda Kamiq es mucho más atractiva

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El Skoda Enyaq se ha convertido en uno de los SUV eléctricos más interesantes del momento. Un modelo que destaca por su diseño moderno, su gran equipamiento y una relación calidad-precio difícil de igualar. Y todo ello con un precio de partida irresistible. Frente a alternativas como el Toyota bZ4X, el Tesla Model Y o el Volkswagen ID.5, el Enyaq apuesta por el equilibrio. No busca ser el más radical. Busca ser el más completo. Y eso se nota desde el primer vistazo. Es, posiblemente, el mejor Skoda a la venta.

En cuanto a dimensiones, ofrece un tamaño muy bien aprovechado. Mide 4.658 mm de largo, 1.879 mm de ancho y 1.622 mm de alto, con una batalla de 2.766 mm. A esto se suma un maletero de 585 litros, perfecto para uso familiar.

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Hablemos del precio. La gama arranca en 31.600 euros. Y lo que te llevas a cambio pocos lo ofrecen a un precio tan asequible.

Así es el Skoda Enyaq más económico

La versión de acceso es el Enyaq 60, y aquí está una de las claves del modelo. Ofrece 150 kW (204 CV) y 310 Nm de par máximo, con propulsión trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad máxima.

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Además, incorpora una batería de 63 kWh brutos (59 kWh netos), con una autonomía de hasta 433 km. Y lo mejor es que admite cargas rápidas de hasta 165 kW, pudiendo pasar del 10 al 80% en solo 24 minutos.

Un equipamiento a la altura del posiblemente mejor Skoda a la venta

El equipamiento de serie sorprende. Incluye climatizador Climatronic de tres zonas, sistema de navegación, cámara trasera y control de crucero adaptativo. También suma asistentes como mantenimiento de carril o detector de fatiga.

A nivel tecnológico, no falta conectividad. Cuenta con pantalla digital, sistema de infoentretenimiento, carga inalámbrica y control por voz. Todo pensado para facilitar el día a día.

En seguridad, incorpora un completo paquete. Destacan el Front Assist, el sistema PreCrash, el reconocimiento de señales y múltiples airbags. Un conjunto muy sólido.

El confort también está muy cuidado. Buena insonorización, asientos calefactables y múltiples ajustes. Incluso detalles como el acceso sin llave o el portón eléctrico marcan la diferencia.