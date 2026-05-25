Opel recupera un icono de los 90 con un coche electrificado que apunta alto

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 06:49h.

El problema es que habrá que esperarlo hasta 2030

Los GSE de Opel regresan, pero de la mano de un modelo sorprendente

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Opel lleva tiempo trabajando en una nueva etapa marcada por la electrificación. La firma alemana quiere transformar toda su gama y recuperar algunos nombres históricos. Y entre todos ellos hay uno que despierta muchísima nostalgia. El mítico Opel Manta, uno de los deportivos más recordados de los años 70, 80 y 90.

Cuando Opel confirmó el regreso del Manta-e en 2021, la expectación fue enorme. La marca presentó un prototipo eléctrico con una imagen muy moderna, pero inspirada en el modelo clásico. Mucha gente vio en él el coche perfecto para devolver emoción a la gama de Opel.

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Este Opel es uno de los regresos más esperados por los más nostálgicos

Sin embargo, los planes han cambiado bastante desde entonces. El máximo responsable de la marca, Florian Huettl, ha reconocido en una entrevista que el proyecto sigue vivo, pero que no llegará antes de 2030. Opel ha decidido centrarse antes en renovar modelos como el Corsa y toda su familia SUV.

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Aun así, dentro de Opel saben que el Manta tiene un enorme potencial emocional. El propio Huettl admitió que existen diseños y desarrollos avanzados del modelo. La firma alemana cree que puede convertirse en uno de los coches más especiales de su nueva era eléctrica. Y precisamente por eso quiere tomarse el proyecto con calma.

Lo que se espera del nuevo Manta-e

El concepto original presentado hace unos años apostaba por una mecánica eléctrica de 147 CV y 255 Nm de par máximo. También sorprendía por mantener una caja de cambios manual de cuatro velocidades, algo muy poco habitual en un eléctrico. Su batería de 31 kWh permitía anunciar unos 200 kilómetros de autonomía.

Ahora bien, Opel reconoce que el mercado del coche eléctrico ha cambiado muchísimo desde 2021. La marca esperaba un crecimiento más rápido de las ventas y de la infraestructura de carga. Pero la realidad ha sido distinta. Por eso Stellantis y Opel han optado por una estrategia más prudente y flexible para los próximos años.

Mientras tanto, el futuro Opel Manta-e sigue generando muchísima curiosidad. Todo apunta a que cuando llegue será un coche mucho más avanzado que aquel primer prototipo. Opel quiere combinar diseño retro, tecnología moderna y mecánicas electrificadas capaces de competir con rivales premium. Y aunque todavía faltan varios años para verlo en la calle, muchos aficionados siguen esperando el regreso de uno de los nombres más emblemáticos de la historia de Opel.