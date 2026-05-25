El nuevo Kia eléctrico es, para muchos, el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 00:14h.

El Kia eléctrico que eligen los urbanitas que quieren circular con estilo

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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Kia lleva tiempo sorprendiendo con coches eléctricos cada vez más modernos. Pero el nuevo Kia EV2 parece haber dado un paso más. La marca coreana apuesta aquí por un SUV compacto con una imagen muy futurista, un interior tecnológico y un precio bastante competitivo para todo lo que ofrece.

Lo primero que llama la atención es el diseño. Kia ha creado un coche con muchísima personalidad. El frontal transmite modernidad. Las ópticas LED tienen una firma luminosa muy llamativa y la carrocería mezcla formas robustas con detalles minimalistas. Mucha gente lo considera ya el eléctrico más bonito y atrevido del catálogo de Kia.

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El EV2 completa la gama eléctrica de Kia por abajo

Además, el EV2 tiene unas dimensiones muy equilibradas para ciudad y carretera. Mide 4.060 mm de largo, 1.800 mm de ancho y cuenta con una batalla de 2.565 mm. El interior aprovecha muy bien el espacio y el maletero ofrece entre 362 y 1.160 litros de capacidad. Y entre sus rivales directos destacan los Jeep Avenger, Fiat 600e u Opel Mokka-e.

Kia apuesta por una única mecánica eléctrica. El pequeño SUV desarrolla 147 CV y 250 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 161 km/h. La batería de 42 kWh permite homologar hasta 317 kilómetros de autonomía WLTP.

Otro punto interesante es el comportamiento. El EV2 transmite agilidad y resulta muy fácil de conducir en ciudad. Kia además incorpora levas en el volante para regular la frenada regenerativa, algo muy útil para mejorar la eficiencia y adaptar la conducción a cada situación.

Dos acabados a elegir

La gama se divide en dos acabados: Air y Earth. El primero ya incluye muchísimo equipamiento. Kia añade pantalla curva de 12,3 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cámara de aparcamiento y control de crucero adaptativo con función Stop&Go. También incorpora asistente de ángulo muerto y aviso de salida segura.

El acabado Earth añade un enfoque más premium. Incluye llantas de 18 pulgadas, asientos calefactables, volante calefactable y cargador inalámbrico para el móvil. También suma asiento eléctrico con ajuste lumbar y lunas oscurecidas. El Kia EV2 parte desde 22.690 euros, mientras que el Earth sube hasta 27.540 euros.