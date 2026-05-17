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Coches y motos

Gonzalo Serrano pone a prueba el Kia EV2, el eléctrico compacto que apuesta por diseño y eficiencia

Gonzalo Serrano pone a prueba el Kia EV2
Gonzalo Serrano y el Kia EV2. MQC
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El nuevo Kia EV2 se presenta como una de las propuestas más interesantes del segmento de los eléctricos compactos familiares, y así lo muestra Gonzalo Serrano en el último programa de 'Más Que Coches'. El modelo apuesta por tres pilares fundamentales: amplitud interior, diseño diferenciador y eficiencia 100% eléctrica. Exteriormente destaca por un frontal muy trabajado, con un capó de líneas redondeadas, firma lumínica de diseño trenzado y numerosos detalles aerodinámicos pensados para optimizar el consumo. También llaman la atención los tiradores encastrados, las llantas semicaradas y una zaga con ópticas separadas del portón para facilitar una boca de carga más accesible.

En el interior, Kia apuesta por una atmósfera tecnológica y práctica. La terminación, analizada por Serrano al mínimo detalle, corresponde al acabado más alto de la gama, con volante calefactable, navegación inalámbrica y la posibilidad de añadir un paquete opcional de 1.300 euros que incorpora Head-Up Display; asistente avanzado de carril, planificador inteligente de rutas y un equipo de sonido Harman Kardon. El habitáculo destaca por la calidad percibida de sus materiales, con plásticos mullidos, buenos ajustes y un diseño limpio dominado por una pantalla central de 14 pulgadas junto a instrumentación digital de 12,5 pulgadas.

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Gonzalo Serrano pone a prueba el Kia EV2. MQC

Gonzalo Serrano, al volante del Kia EV2

En el apartado mecánico, el Kia EV2 monta un motor eléctrico de 120 kW, equivalente a 147 caballos, asociado a una batería LFP de 42 kWh situada en posición central. Según los datos ofrecidos por Serrano, acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos, homologa un consumo de 15,5 kWh/100 km y alcanza una autonomía aproximada de 308 kilómetros. La recarga admite hasta 11 kW en corriente alterna —completando la batería en unas 4 horas y 17 minutos— y carga rápida en corriente continua, pasando del 10 al 80% en apenas 29 minutos.

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Durante la conducción, Gonzalo Serrano destaca especialmente el equilibrio general del coche. Subraya la suavidad de la dirección, el buen tacto de frenos y una respuesta del acelerador muy progresiva, especialmente útil en ciudad y maniobras. También pone en valor el trabajo aerodinámico y el sistema de conducción “one pedal”, que permite controlar prácticamente todo el coche usando únicamente el acelerador. Su conclusión es clara: este eléctrico no debe verse solo como un segundo coche urbano, sino como un vehículo perfectamente válido para convertirse en el coche principal de una familia gracias a su espacio, confort, autonomía y precio competitivo.

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Gonzalo Serrano pone a prueba el Kia EV2. MQC
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