Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 21:07h.

Es una joya de coleccionista, y una maravilla para todo aquel que le guste sentir la adrenalina e irse de ruta

Yamaha pone en marcha la R2

Compartir







En Yamaha han hecho que una de las motos más deseadas dentro de su gama trail sea más accesible que nunca, con un precio al alcance de todas las economías. Hablamos de la Super Ténéré, que es una joya de coleccionista, y una maravilla para todo aquel que le guste sentir la adrenalina e irse de ruta. Tiene un alma dakariana que la hace única, y creemos que es de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer, y también de las que más valen la pena.

Monta un motor bicilíndrico en línea de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 112 CV a 7.250 revoluciones por minuto, de manera muy lineal, y que está disponible por un precio muy razonable. Otro de los puntos fuertes que queremos destacar en esta moto es la electrónica, con un sistema D-Mode que le da más carácter y personalidad, así como un control de tracción en tres niveles, que se puede desconectar.

Además, queremos destacar el sistema de frenada combinada ABS inteligente, que permite frenar las dos ruedas solamente con la maneta derecha, o el control de velocidad de crucero, que viene instalado de serie. Y gracias a su impresionante depósito de combustible, con hasta 23 litros de capacidad, puedes hacer grandes trayectos sin tener que preocuparte por nada. Está disponible en color azul y en color negro, y no le faltan detalles ni accesorios.

La Yamaha Super Ténéré cuesta 13.999 euros

Como hemos comentado previamente, uno de los puntos fuertes que invitan a querer adquirir la Yamaha Super Ténéré es el hecho de que pueda estar disponible por una cifra tan accesible. Esto provoca que únicamente haga falta desembolsar un total de 13.999 euros para que sea tuya.