Yamaha tiene la que, para muchos, es la trail más bonita de la historia

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 23:47h.

Una moto retro que todavía mantiene viva la esencia del rally, y que logró marcar una generación

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

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En Yamaha tienen una amplia gama de obras maestras dentro de su catálogo, y hay varias trail que consiguen posicionarse como las más bonitas de la historia. Pero a nosotros hay una que nos enamora por encima del resto, como es la XTZ 750 Super Ténéré, una moto retro que todavía mantiene viva la esencia del rally, y que logró marcar una generación. Por muchos años que pasen, todavía perdura en el recuerdo popular, y no es para menos.

Y es que era un símbolo de durabilidad, rendimiento y de espíritu aventurero, capaz de hacerte sentir la adrenalina y la diversión mientras la conducías. Más de tres décadas después de su lanzamiento, todavía es un icono, bendecido por una generación de pilotos que tuvieron la oportunidad de probarla. En la marca de los diapasones buscaban crear una moto que combinara la robustez de una máquina de rally, con la comodidad y versatilidad necesarias para los viajes de larga distancia.

En el interior de esta moto, lo que se encuentra es un propulsor bicilíndrico en paralelo de 749 centímetros cúbicos de cilindrada, con cinco válvulas por cilindro. La potencia declarada era de 70 CV, y lo más característico era su sonido, que ponía los pelos de punta a todos. Con su diseño, lo que pretendían era optimizar el flujo del aire para un mejor rendimiento a altas revoluciones, y rápidamente logró convertirse en una referencia dentro del sector de las trail.

¿Cuánto puede costar una Yamaha XTZ 750 Super Ténéré de segunda mano?

Si quieres adquirir una Yamaha XTZ 750 Super Ténéré, la única manera que existe es buscando una de segunda mano, donde puedes encontrar algunas que oscilen entre los 2.600 euros y los 4.500 euros. Un precio más que justo para una joya de coleccionista como esta.