La alternativa, para algunos más bonita, a la Yamaha XMAX cuesta la mitad

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 08:43h.

Es una scooter de estética robusta, que además es funcional

La Yamaha T-Max tiene un problema

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Si no te gusta seguir las tendencias, y prefieres ser original y tener personalidad, entonces tienes que saber que hay una alternativa magnífica para la Yamaha XMAX, una moto que ya está muy vista. Porque hay otra scooter que es igual de bonita, o incluso más, según la opinión de mucha gente, y que además tiene un precio bastante más contenido, al costar la mitad. Todo esto convierte a la Mitt ADV 125 en una compra más que interesante.

Es una scooter de estética robusta, que además es funcional, con un consumo realmente bajo y muy sencilla de arrancar. Se puede conducir sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, pero con tres años o más de antigüedad, gracias a su motor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, que desarrolla una potencia de 11,5 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 12 Nm a 6.000 rpm. El arranque es eléctrico, la refrigeración es líquida, y el consumo declarado es de únicamente 2,5 litros por cada 100 kilómetros.

La autonomía es bastante razonable, pues prácticamente alcanza los 300 kilómetros, y no podíamos olvidarnos de mencionar los frenos ABS y el doble amortiguador con botella separada para el basculante trasero. También cuenta con un cristal paravientos ajustable, intermitentes progresivos, caballete central y lateral, iluminación full LED, sistema Start & Stop, panel de instrumentos anti-deslumbrante con Mirror Link y muchas más cosas.

La Mitt ADV 125 cuesta 2.795 euros

Gracias al descuento que se le ha aplicado, la Mitt ADV 125 ahora puede ser tuya desde únicamente un total de 2.795 euros, lo que nos parece un chollo. E incluye hasta tres años de garantía, además de un año de seguro totalmente gratis. Por todo esto, tienes que aprovechar la oportunidad para hacerla tuya.