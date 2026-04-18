Olvídate de la Yamaha XMAX 125 y la Honda Forza 125, por menos tienes esta scooter muy completa

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 18:42h.

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No todo el mundo de las scooter gira alrededor de la Yamaha XMAX 125 o de la Honda Forza 125. Hay otras opciones que son igual de interesantes y de apetecibles, e incluso, hay quien se atreve a colocarlas por encima. Por ejemplo, nosotros hemos localizado esta SYM Cruisym 125, que es bastante más barata, e igual de completa y práctica. Por este motivo, nosotros consideramos que vale mucho la pena darle una oportunidad, y plantearse su adquisición.

Se trata de una scooter GT de estética deportiva que en 2025 sufrió una renovación importante, para lograr que cumpliera con la normativa Euro 5+. Y el equipamiento es una de las principales características de esta moto, pues destaca a simple vista por su doble óptica delantera LED, su instrumentación digital tipo LCD que ofrece numerosa información o su hueco de 48 litros de capacidad bajo el asiento. Y la pantalla parabrisas es regulable en dos alturas, para una mayor protección.

El interior de esta moto tiene un tratamiento cerámico para mejorar las prestaciones y reducir las vibraciones tanto como sea posible, y la frenada está cuidada al máximo con una potente pinza de cuatro pistones. El propulsor tiene una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 14 CV, y lógicamente se puede manejar sin problema en caso de que dispongas del carné de coche, con tres años de antigüedad o más.

Compra la SYM Cruisym por 4.499 euros

Y como habíamos adelantado, el precio es uno de los grandes puntos fuertes de esta SYM Cruisym, pues basta con poner encima de la mesa un total de 4.499 euros si deseas que sea de tu propiedad. Una cifra que la convierte en una auténtica ganga, y que vas a amortizar por completo.