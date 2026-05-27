Muy fiable, fabricado en Italia y, aunque parezca mentira, tan económico como el Dacia Sandero

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 13:49h.

Además, viene con un bloque híbrido que le otorga la etiqueta ECO de la DGT

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Pocos coches quedan ya en el mercado con una personalidad tan marcada como el Fiat Pandina. Mientras muchos fabricantes apuestan por diseños cada vez más parecidos entre sí, Fiat mantiene un modelo pequeño, sencillo y muy reconocible. Además, conserva una de sus grandes virtudes históricas: un precio muy asequible.

El Pandina es el mítico Panda. Un urbano práctico, ligero y pensado para el día a día. Mide solo 3.686 mm de largo, pero aprovecha muy bien el espacio interior. También sorprende por su altura de 1.614 mm, que facilita el acceso al habitáculo y mejora la sensación de amplitud. El maletero ofrece entre 225 y 870 litros. Y compite con modelos como el Dacia Sandero o el Suzuki Ignis.

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Una de las opciones más inteligentes del momento para urbanitas

Como decíamos, este Fiat es uno de los coches más baratos del mercado europeo. Actualmente aparece anunciado desde 14.567 euros al contado o 12.752 euros financiados. En este último caso exige cuotas de 79 euros al mes, una entrada de 3.312,27 euros y una última cuota de 9.653,40 euros. Un precio prácticamente calcado al del Sandero más básico. Teniendo en cuenta que un Sandero de 65 CV sin electrificar arranca en 13.520 euros al contado o 12.600 euros financiados, estamos ante una de las opciones más inteligentes para quienes quieren un coche eficiente para el día a día sin tener que pedir una hipoteca.

Así es el Pandina más barato

La mecánica de acceso a la gama del Pandina utiliza un motor 1.0 Hybrid de 70 CV y 92 Nm de par máximo. Está asociado a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. No pretende ofrecer grandes prestaciones, pero sí facilidad de uso y bajos consumos. Completa el 0 a 100 km/h en 14,7 segundos, alcanza 155 km/h y homologa un gasto medio de 4,8 litros cada 100 kilómetros.

Además, Fiat ha reforzado mucho el equipamiento respecto a generaciones anteriores. El Pandina básico ya incluye aire acondicionado, Bluetooth, cierre centralizado, elevalunas eléctricos y volante multifunción regulable. Todo ello acompañado de un enfoque práctico y muy sencillo de utilizar en ciudad.

La seguridad también ha mejorado notablemente. El pequeño urbano italiano incorpora control de crucero adaptativo, sensores traseros de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril, detector de fatiga y sistema de llamada de emergencia e-Call. Por eso, muchos compradores lo consideran una de las opciones más inteligentes del mercado. Un coche económico, eficiente, fiable y con una personalidad que sigue siendo única dentro del segmento urbano.