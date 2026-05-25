Fiat cambia el modelo más icónico de la marca

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 16:27h.

La marca italiana presenta algunos de sus futuros modelos

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat prepara una transformación profunda de su gama con el objetivo de redefinir el papel de uno de los modelos más importantes de su historia. La firma italiana afronta los próximos años con una estrategia basada en la electrificación, la reducción de costes y una mayor diversificación de producto, un movimiento que afectará directamente al histórico Panda.

Durante décadas, el Panda ha representado la esencia más práctica y asequible de Fiat. Su planteamiento sencillo, compacto y funcional convirtió al modelo en una referencia dentro del segmento urbano europeo. Sin embargo, la evolución del mercado y las nuevas exigencias técnicas obligan a la marca a replantear completamente ese concepto.

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La nueva etapa no girará alrededor de un único vehículo. Fiat prepara una familia completa de modelos inspirados en el espíritu del Panda, aunque con enfoques diferentes y adaptados a distintos tipos de cliente. En este sentido, la estrategia pasa por ampliar el alcance comercial del modelo más emblemático de la marca sin perder su identidad popular.

Una gama más amplia y electrificada

El proyecto contempla el lanzamiento de varios vehículos desarrollados sobre la plataforma SmartCar de Stellantis. Esta arquitectura permitirá fabricar modelos con motores térmicos, sistemas híbridos ligeros y variantes totalmente eléctricas utilizando una misma base técnica, reduciendo costes y facilitando la producción global.

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Uno de los nombres clave será el Pandina, concebido como el heredero conceptual del Panda tradicional. Su enfoque estará centrado en la movilidad urbana, la practicidad y el bajo coste de utilización. Fiat pretende mantener intacta la filosofía original del modelo, aunque incorporando nuevos estándares de seguridad, conectividad y eficiencia.

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Junto al Pandina aparecerá el Quattrolino, un vehículo todavía más pequeño y asequible pensado para desplazamientos urbanos básicos. Su planteamiento recuerda al del Topolino, aunque con una orientación algo más versátil. La intención de Fiat es reforzar su presencia en el segmento de acceso mediante soluciones extremadamente simples y económicas.

Por otro lado, la marca italiana también trabaja en modelos de mayor tamaño agrupados bajo la denominación Grizzly. Estas versiones ofrecerán una imagen más robusta y familiar, con carrocerías adaptadas a un uso cotidiano y motores preparados para diferentes mercados internacionales.

Fiat reorganiza su identidad histórica

La transformación del Panda en una familia completa supone uno de los mayores cambios estratégicos de Fiat en las últimas décadas. El modelo dejará de ser un coche único para convertirse en una referencia estética y conceptual sobre la que se construirá buena parte de la futura gama de la marca.

Cabe destacar que esta reorganización coincide con el nuevo posicionamiento de Fiat dentro de Stellantis. El grupo quiere potenciar el papel de la firma italiana como fabricante de coches asequibles y globales, ocupando un espacio centrado en la movilidad accesible y racional.

Además, la electrificación jugará un papel fundamental en esta nueva etapa. Fiat ya trabaja en un eléctrico económico fabricado en Europa con un precio previsto inferior a los 15.000 euros, una cifra especialmente relevante en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado del automóvil.

Con esta ofensiva, Fiat busca adaptarse a una industria cada vez más compleja sin renunciar a los principios que definieron su historia. La sencillez, el bajo coste y el carácter urbano seguirán presentes, aunque ahora repartidos entre varios modelos destinados a mantener vivo el legado del Panda en una nueva era del automóvil.