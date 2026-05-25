Renault vuelve a acertar con un coche que mezcla diseño retro y tecnología como pocos rivales

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 08:28h.

Si viviste los 80, es imposible que no te guste este Renault

Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

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Renault ha conseguido algo muy complicado. Recuperar un modelo mítico sin perder su esencia original. El nuevo Renault 5 E-Tech combina líneas retro inspiradas en el clásico utilitario francés con una imagen moderna y tecnológica. Y el resultado está convenciendo a muchísima gente desde su lanzamiento.

La marca francesa apuesta por un diseño lleno de personalidad. Los faros recuerdan al antiguo Renault 5. También los pilotos traseros y las formas cuadradas de la carrocería. Pero ahora todo tiene un enfoque más futurista. Más limpio, más urbano. Renault además ha cuidado muchísimo los detalles y los acabados.

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Podríamos decir que es el coche retro que mejor recupera el espíritu del original

El pequeño eléctrico mide 3.922 mm de largo, 1.808 mm de ancho y tiene una batalla de 2.541 mm. Sus dimensiones lo convierten en un coche perfecto para ciudad. Además, ofrece un maletero de entre 277 y 326 litros, suficiente para el día a día y pequeñas escapadas. Y compite con rivales como el Fiat 500e, el Dacia Spring o el BYD Dolphin Surf.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

Un modelo que no es el coche eléctrico más barato, pero para todo lo que ofrece, tiene un precio muy atractivo en su versión de acceso. Arranca desde 23.021 euros, tanto al contado como financiado, sin incluir ayudas públicas.

Renault apuesta aquí por un motor eléctrico de 95 CV y 215 Nm de par máximo. Se asocia a una batería de 40 kWh y a un sistema de tracción delantera. Las prestaciones son correctas para un coche urbano. El Renault 5 E-Tech acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h. Además, homologa hasta 310 kilómetros de autonomía. Renault también incluye un cargador AC de 11 kW y cable Modo 3 de serie.

Equipamiento que no decepcionará a los nostálgicos que decidan probarlo

El equipamiento es muy completo ya en el acabado básico. Renault añade cuadro digital de 7 pulgadas, pantalla central de 10 pulgadas, conectividad integrada y replicación inalámbrica del smartphone. También incorpora climatización manual, sensores de aparcamiento traseros y actualizaciones remotas del sistema durante cinco años.

La seguridad también tiene mucho protagonismo. El Renault 5 incluye frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales, alerta de cambio involuntario de carril y detector de fatiga. Renault además ha querido darle un toque muy especial al interior con tapicerías acolchadas y detalles en colores azul, blanco y rojo.