Más bonito y, para muchos igual de bueno, que el mejor Mercedes

eldesmarque.com 26 MAY 2026 - 19:48h.

Las marcas premium tendrán una nueva rival en 2027

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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Durante años, muchos fabricantes chinos parecían condenados a copiar tendencias europeas. Pero eso está cambiando muy rápido. Chery quiere demostrar que ya puede competir de tú a tú con marcas premium tradicionales. Y la futura firma Exlantix es probablemente el mejor ejemplo de esa nueva ambición.

La marca aterrizará en España en 2027. Lo hará con una estrategia que combina diseño sofisticado, muchísima tecnología y coches eléctricos capaces de plantar cara a modelos alemanes mucho más caros. De hecho, algunos ya comparan sus futuros modelos con lo mejor de Mercedes, especialmente por imagen y nivel tecnológico.

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Un nuevo modelo chino para competir con las marcas premium

El gran protagonista ahora es el nuevo Exlantix RX Concept. Un prototipo que adelanta el futuro diseño de la marca para la próxima década. El SUV apuesta por líneas muy limpias, superficies fluidas y una silueta muy deportiva. Exlantix quiere transmitir elegancia, pero también dinamismo y sensación de lujo moderno.

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Además, detrás de este proyecto hay nombres importantes. El diseño exterior del RX Concept ha sido supervisado por Christos Pavlidis, profesional que anteriormente trabajó para Ferrari. La marca estrena aquí el lenguaje visual llamado Perpetua, basado en proporciones muy equilibradas y una carrocería con muchísimo trabajo aerodinámico.

Chery también deja claro que Exlantix será su firma más avanzada. Más tecnológica. Más exclusiva. La marca pretende posicionarse por encima de Omoda, Jaecoo y Lepas, otras enseñas del grupo que también llegarán o ya operan en Europa. El objetivo es competir directamente con fabricantes premium europeos.

Dos modelos para empezar que llegarán a España en 2027

La ofensiva comenzará en España con dos modelos: el SUV ET y la berlina ES. Ambos estarán disponibles inicialmente con motorizaciones eléctricas. Más adelante llegarán también variantes híbridas enchufables. Chery quiere cubrir así distintos perfiles de cliente y adaptarse mejor al mercado europeo.

Lo más llamativo es que Exlantix no parece conformarse con ser simplemente otra marca china. La firma quiere convertirse en un referente de diseño y tecnología dentro del segmento premium. Y viendo las primeras imágenes del RX Concept, muchos ya consideran que tiene potencial para competir visualmente con coches de Mercedes, BMW o incluso Porsche. Ahora falta comprobar si todo ese despliegue tecnológico y estético consigue convencer también cuando los primeros modelos lleguen a las carreteras españolas en 2027.