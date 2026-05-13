El Renault 5 eléctrico aprieta al Citroën ë-C3 con una baza clave: más autonomía y mejor tecnología

Coches y Motos 13 MAY 2026 - 00:13h.

Era uno de los modelos más esperados y desde que se puso a la venta no deja de ganar adeptos

Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

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El regreso del Renault 5 está siendo uno de los grandes acontecimientos del mercado eléctrico europeo. Renault ha recuperado un nombre mítico. Pero lo ha hecho con un coche completamente moderno. Más tecnológico. Más eficiente. Y mucho más atractivo de lo que muchos esperaban.

Pero el Renault 5 no solo apuesta por nostalgia. También ofrece más autonomía, más tecnología y mejores prestaciones que muchos eléctricos urbanos actuales. Y precisamente ahí es donde empieza a convertirse en un problema muy serio para modelos como el Citroën ë-C3 o el Dacia Spring.

El nuevo Renault 5 no ha decepcionado a los más puristas

Su diseño retro es uno de sus grandes argumentos. Mezcla guiños al Renault 5 clásico con detalles futuristas. También ayuda su tamaño compacto. Mide 3,92 metros de largo, 1,80 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,54 metros. Perfecto para ciudad.

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Pese a ello, el interior está bastante bien aprovechado. El maletero ofrece entre 277 y 326 litros de capacidad. Además, transmite una sensación de calidad poco habitual en coches eléctricos pequeños gracias a los materiales y acabados utilizados.

Disponible en tres versiones mecánicas

La gama arranca con una versión eléctrica de 95 CV y 215 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 40 kWh y homologa hasta 310 kilómetros de autonomía. Tiene tracción delantera, acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos y alcanza 130 km/h. Todo ello desde 23.021 euros al contado o financiados.

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Por encima aparece otra variante de 120 CV y 225 Nm. También utiliza batería de 40 kWh, pero mejora las prestaciones. Hace el 0 a 100 km/h en 9 segundos, alcanza 150 km/h y homologa 312 kilómetros WLTP. Su precio arranca en 26.009 euros al contado o 24.630 euros financiados.

La más interesante de la gama es probablemente la versión de 150 CV y 245 Nm. Utiliza una batería de 52 kWh y alcanza hasta 410 kilómetros de autonomía WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Arranca en 28.874 euros al contado o 27.345 euros financiados.

El equipamiento también marca diferencias frente a muchos rivales. Incluso las versiones básicas incluyen pantalla central de 10 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas y replicación inalámbrica para smartphone. También incorpora frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de crucero, sensores traseros de aparcamiento y actualizaciones remotas vía FOTA durante cinco años. Y no faltan el cargador AC de 11 kW, el cable Modo 3, la climatización manual o el mantenimiento conectado durante ocho años. Todo ello acompañado de un interior muy personal, con tapicerías acolchadas y detalles inspirados en el modelo original.