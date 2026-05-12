Lexus TZ: el SUV eléctrico japonés que convierte cada viaje en un salón de lujo

El nuevo Lexus TZ llegará a España a finales de año con hasta 530 kilómetros de autonomía

Tiene seis plazas reales y un habitáculo diseñado para ofrecer silencio, confort y tecnología de última generación en cada trayecto

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El nuevo Lexus TZ llegará a España a finales de año con hasta 530 kilómetros de autonomía, seis plazas reales y un habitáculo diseñado para ofrecer silencio, confort y tecnología de última generación en cada trayecto.

Lexus ha dado un golpe de efecto en el segmento de los SUV eléctricos premium con la presentación del nuevo TZ, un modelo de gran tamaño que combina lujo, sofisticación tecnológica y una apuesta por el bienestar a bordo. Concebido bajo la filosofía “Driving Lounge”, este vehículo busca transformar cada desplazamiento en una experiencia relajante y exclusiva, reforzando la estrategia de electrificación de la firma japonesa.

Con 5,10 metros de longitud y una distancia entre ejes de 3,05 metros, el Lexus TZ destaca por una carrocería imponente y unas proporciones orientadas a maximizar el espacio interior. Gracias a la ubicación de la batería de 95,8 kWh bajo el suelo y a la ausencia de túnel central, el SUV ofrece tres filas de asientos con capacidad real para seis ocupantes adultos.

La segunda fila incorpora butacas independientes, mientras que la tercera presume de una amplitud poco habitual dentro del segmento. Todo el habitáculo está concebido como un salón sobre ruedas, bañado por la luz de un techo panorámico y revestido con materiales sostenibles como el bambú laminado exclusivo.

Silencio absoluto y tecnología invisible

Uno de los principales objetivos de Lexus durante el desarrollo del TZ ha sido crear el SUV más silencioso de su historia. Para conseguirlo, la marca ha recurrido a cristales fonoabsorbentes de mayor grosor, retrovisores optimizados aerodinámicamente y un diseño exterior que alcanza un coeficiente de resistencia de solo 0,27.

El resultado es un aislamiento frente al ruido del viento y la rodadura. Esta atmósfera de serenidad se completa con un sistema de sonido Mark Levinson de 21 altavoces diseñado para este modelo, capaz de convertir el interior en una sala de conciertos.

En el apartado digital, el conductor dispone de una pantalla multimedia de 14 pulgadas y un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas. Sin embargo, la innovación más llamativa llega con el sistema Responsive Hidden Switch, una interfaz que integra mandos bajo superficies lisas y minimalistas. Los controles solo aparecen iluminados cuando el usuario aproxima la mano, reduciendo distracciones y reforzando la sensación del conjunto.

Prestaciones eléctricas y confort de alta gama

Bajo su refinada carrocería, el Lexus TZ esconde una mecánica eléctrica de prestaciones. El sistema combina dos motores eléctricos, uno en cada eje, para desarrollar una potencia conjunta de 408 CV y ofrecer tracción total DIRECT4.

Gracias a esta configuración, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, una cifra sorprendente para un vehículo de su tamaño. También estará disponible una variante menos potente, con 313 CV, capaz de completar la misma maniobra en 6,6 segundos. En ambos casos, la velocidad máxima queda limitada a 180 km/h.

La autonomía estimada alcanza los 530 kilómetros y el sistema de carga rápida admite potencias de hasta 150 kW, permitiendo recuperar el 80% de la batería en aproximadamente 35 minutos.

Para reforzar el confort de marcha, Lexus estrena además un nuevo modo Comfort que ajusta suspensión, frenada y reparto de tracción para minimizar movimientos de la carrocería. A ello se suma la dirección trasera dinámica, capaz de girar las ruedas posteriores hasta cuatro grados para mejorar la maniobrabilidad y aumentar la estabilidad en autopista.

Con el TZ, Lexus no solo presenta un nuevo coche eléctrico, sino una nueva interpretación del lujo japonés centrada en el silencio, la hospitalidad y el bienestar del pasajero.