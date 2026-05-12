Coches y Motos 12 MAY 2026 - 12:12h.

No encontrarás muchos SUV que consuman menos de 4,5 litros cada 100 km

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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No todos los SUV urbanos han seguido el mismo camino. Algunos apuestan por motores pequeños de gasolina. Otros por el diseño. Y luego está el Toyota Yaris Cross, que ha conseguido crecer en ventas gracias a una receta concreta: consumir poco, ser cómodo y ofrecer una conducción muy sencilla en ciudad. Y todo ello sin renunciar al diseño.

Toyota lleva años dominando el terreno híbrido. Y el Yaris Cross aprovecha toda esa experiencia. Frente a alternativas como el Volkswagen T-Cross, ofrece una respuesta más suave en tráfico urbano y un gasto de combustible más bajo. Algo que muchos conductores valoran cada vez más.

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Una de las opciones inteligentes en el segmento SUV para los más urbanitas

El modelo japonés mide 4,18 metros de largo, 1,59 metros de alto y tiene una batalla de 2,56 metros. Sus dimensiones encajan perfectamente en ciudad. Pero además mantiene un interior bastante práctico. Especialmente gracias a un maletero que alcanza 390 litros, ampliables hasta 1.097 litros. Mientras tanto, entre sus rivales aparecen modelos como el Renault Captur, el Nissan Juke, el Mitsubishi ASX o el Jeep Renegade. Sin embargo, pocos consiguen equilibrar tan bien eficiencia, maniobrabilidad y facilidad de uso.

La gama del Yaris Cross gira en torno a un sistema HEV híbrido basado en un motor gasolina 1.5 litros VVT-i de ciclo Atkinson. Desarrolla 130 CV y 185 Nm de par máximo. Siempre asociado a un cambio automático CVT y tracción delantera.

Menos de 4,5 litros cada 100 km lo convierten en uno de los SUV más eficientes del momento

Las prestaciones son correctas para un uso diario. Hace el 0 a 100 km/h en 10,7 segundos, alcanza 170 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,4 litros cada 100 kilómetros. El T-Cross más eficiente declara 5,4 litros cada 100 km, haciendo del Toyota un modelo más apropiado para trayectos cortos. Y largos.

Otro punto importante es el equipamiento. Incluso las versiones básicas incluyen llantas bi-tono de 17 pulgadas, sistema de acceso y arranque sin llave y retrovisores calefactables. También suma conectividad con Apple CarPlay y Android Auto junto al sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8 pulgadas.

Toyota anuncia este SUV desde 27.500 euros al contado o 25.900 euros financiados, frente a un precio oficial de 29.424 euros. Una diferencia importante que ayuda todavía más a explicar su éxito comercial.