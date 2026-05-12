La alternativa mejor, igual de barata y, para la mayoría, más bonita al eléctrico de Dacia

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 03:34h.

Citroën tiene un 'plan b' al Spring

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Los coches eléctricos asequibles se han convertido en uno de los segmentos más importantes del mercado europeo. La demanda de modelos urbanos con precios contenidos sigue creciendo a medida que la movilidad eléctrica deja de ser exclusiva de vehículos premium. En ese escenario, el Dacia Spring ha logrado consolidarse como una de las referencias más conocidas gracias a una receta basada en simplicidad, bajo coste y dimensiones compactas. Sin embargo, la llegada de nuevos rivales está cambiando por completo el panorama.

Uno de los modelos que más atención está generando es el Citroën ë-C3. La firma francesa ha conseguido desarrollar un eléctrico económico que no solo compite en precio con el modelo rumano, sino que además ofrece una propuesta mucho más equilibrada en diseño, tecnología y calidad general. El salto respecto a otros eléctricos baratos resulta evidente desde el primer vistazo.

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El Citroën presenta una estética mucho más moderna y trabajada. Su carrocería combina rasgos SUV con proporciones de utilitario compacto, generando una imagen robusta y actual. La firma luminosa, las líneas más musculosas y la sensación visual de mayor solidez consiguen que el modelo francés transmita una apariencia más refinada y atractiva. No es ningún secreto que el diseño se ha convertido en uno de sus principales argumentos frente al Dacia Spring.

También el interior refleja una diferencia importante entre ambos planteamientos. Mientras el Spring mantiene una filosofía extremadamente básica, el ë-C3 apuesta por un habitáculo más moderno y agradable. El salpicadero presenta una integración tecnológica superior, materiales más cuidados y una distribución más cercana a la de coches de segmentos superiores. La sensación general es la de estar ante un vehículo mucho más completo pese a mantener una filosofía claramente orientada al ahorro.

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Más autonomía y mejor experiencia de conducción

El Citroën ë-C3 ha sido concebido para convertirse en uno de los eléctricos asequibles más competitivos del mercado europeo. Para ello, la marca francesa ha trabajado especialmente en ofrecer un equilibrio entre precio, autonomía y confort, aspectos fundamentales dentro de este tipo de vehículos.

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Su sistema eléctrico proporciona unas prestaciones suficientes para un uso diario variado, tanto en ciudad como en desplazamientos por carretera. Además, la autonomía homologada ronda los 300 kilómetros, una cifra considerablemente más competitiva que la ofrecida por muchos eléctricos urbanos de bajo coste. Esto permite ampliar notablemente el rango de utilización del vehículo sin depender exclusivamente de trayectos urbanos cortos.

Cabe destacar que el confort es otro de los apartados donde el modelo francés marca diferencias importantes. Citroën mantiene su tradicional enfoque orientado a la comodidad, con una suspensión especialmente pensada para absorber irregularidades y mejorar la calidad de rodadura. El resultado es una conducción mucho más refinada que la de otros modelos eléctricos económicos.

El aislamiento acústico también contribuye a esa sensación de vehículo de categoría superior. La reducción de vibraciones y ruidos exteriores mejora claramente la experiencia diaria, especialmente en trayectos largos o vías rápidas. A ello se suma una estabilidad superior y una mayor sensación de aplomo en carretera.

El segmento eléctrico barato evoluciona rápidamente

La llegada del Citroën ë-C3 demuestra cómo está evolucionando el mercado de eléctricos asequibles. Hasta hace pocos años, optar por un coche eléctrico barato implicaba aceptar importantes limitaciones en diseño, calidad o equipamiento. Sin embargo, las nuevas generaciones comienzan a ofrecer propuestas mucho más completas sin disparar el precio final.

En este sentido, el modelo francés consigue posicionarse como una alternativa especialmente sólida al Dacia Spring. Su combinación de estética moderna, mayor autonomía, mejor calidad interior y un planteamiento más versátil le permite destacar dentro de un segmento cada vez más competitivo.

Por otro lado, el aumento de oferta obliga a las marcas a elevar el nivel general de sus productos. El ë-C3 representa precisamente esa nueva etapa en la que los eléctricos económicos ya no se limitan únicamente a ser vehículos básicos de acceso, sino modelos capaces de ofrecer una experiencia mucho más cercana a la de turismos convencionales.