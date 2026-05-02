El MG 4 es el eléctrico más bonito de la marca y planta cara a eléctricos más caros por precio y tecnología

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 11:42h.

El low cost más deportivo que encontrarás en España y en todo el mundo

Descuento top para una de las grandes novedades de MG

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MG ha revolucionado el mercado con una estrategia basada en ofrecer coches eléctricos con un precio muy competitivo y un nivel tecnológico sorprendente. Y aunque los más populares con el MG HS o, sobre todo, el MG ZS, hay otros modelos en la gama a tener muy en cuenta. Por ejemplo, el MG 4.

Este compacto eléctrico se posiciona como uno de los modelos más importantes de su gama. Se ha convertido en un referente dentro de su segmento. Todo gracias a un diseño moderno y deportivo, con líneas afiladas, una silueta equilibrada y una oferta mecánica que pone contra las cuerdas incluso a algunas premium.

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El MG 4 no tiene nada que envidiar de generalistas y premium

Las dimensiones también refuerzan su carácter, ya que este modelo mide 4.287 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.705 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 363 litros, suficiente para el uso diario. Y compite con modelos como el Peugeot e-208 o el Nissan Leaf.

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Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque la versión Premium arranca desde 30.315 euros al contado o 27.315 euros con ayudas, lo que lo sitúa como una de las opciones más competitivas del mercado.

Hasta 485 CV de potencia o 545 km de autonomía

En el apartado mecánico, esta versión ofrece 190 CV y 250 Nm, con batería de 64 kWh, hasta 452 km de autonomía WLTP y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Por encima, la versión de 245 CV con batería de 77 kWh, desde 33.815 euros, alcanza hasta 545 km de autonomía y mejora las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. En lo más alto, la variante XPower de 485 CV, desde 34.815 euros, ofrece tracción total, 405 km de autonomía y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos.

El equipamiento es otro de sus grandes argumentos, porque el MG 4 incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla central de 12,8 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, cámara 360º, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, asientos y volante calefactables y un interior bien resuelto, con un nivel tecnológico muy elevado frente a eléctricos más caros.