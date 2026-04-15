El MG HS híbrido se convierte en el modelo más atractivo del catálogo para quienes buscan SUV eficientes

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 00:56h.

Máxima eficiencia sin necesidad de cables

Descuento top para una de las grandes novedades de MG

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El MG HS se ha convertido en una de las sorpresas del mercado. Un modelo que gana protagonismo. Y que apunta directamente a rivales como el Toyota RAV4, el Nissan Qashqai o el Kia Sportage. Su propuesta es clara: eficiencia, espacio y buen precio.

A nivel de tamaño, cumple con lo que se espera. Con 4.655 mm de largo y una batalla de 2.765 mm, ofrece un interior amplio. El maletero también responde. Con 507 litros, ampliables hasta 1.484 litros, es un SUV pensado para el día a día y los viajes.

Un low cost que pone bajo amenaza a generalistas y premium

En diseño, sigue una línea moderna. Sin excesos. Pero con presencia. No busca ser el más radical. Sino uno equilibrado. Y eso encaja bien en su segmento. Donde muchos clientes priorizan la funcionalidad.

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Antes de entrar en la mecánica, hay que entender la gama. Existen tres versiones. Pero la más equilibrada es la intermedia. La híbrida HEV Hybrid+. Es la que ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones y consumo. La opción más lógica y eficiente sin necesidad de cables.

224 CV de potencia y solo 5,5 litros cada 100 km

Esta versión combina un motor gasolina 1.5 con otro eléctrico. En conjunto entrega 224 CV y 340 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Y alcanza 190 km/h. Todo con un consumo medio de 5,5 l/100 km.

Esta variante parte de 33.840 euros sobre catálogo. Pero se anuncia desde 32.840 euros al contado o 27.340 euros financiados. Una diferencia importante. Y un argumento muy fuerte frente a sus rivales.

Además, cuenta con etiqueta ECO. Y puede circular en modo eléctrico en determinadas situaciones. En equipamiento, el acabado Comfort ya es completo. Incluye doble pantalla de 12,3 pulgadas, faros LED y asistentes. En conjunto, el MG HS es una opción muy equilibrada. Eficiente, amplio y con buen precio.