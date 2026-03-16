Más bonito y, para muchos, mejor que el MG ZS

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 15:37h.

Diseño, nivel tecnológico, equipamiento… concentra una cantidad de virtudes que pocos consiguen

El nuevo MG es, para muchos, el mejor para familias

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El aterrizaje de la industria china del automóvil en Europa hace que vez haya más modelos interesantes. Algunos destacan por su precio, otros por su tecnología. Y son modelos que tienen cada vez más adeptos. El MG ZS, uno de los SUV más vendidos en España y en Europa, es buen ejemplo de ello. Sin embargo, pocos logran combinar diseño, espacio, calidad y comportamiento como el Kia Sportage.

El Sportage es un auténtico éxito comercial. Es el SUV más vendido de Kia tanto en España como en muchos mercados internacionales. Actualmente se encuentra en su quinta generación, una evolución que ha reforzado su imagen moderna y su nivel tecnológico.

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Su diseño es uno de los elementos que más llama la atención. El frontal con la característica firma luminosa LED, la parrilla de gran tamaño y las líneas afiladas le dan una apariencia muy reconocible. Es un SUV que transmite carácter y personalidad desde el primer vistazo.

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Recientemente renovado para seguir siendo una referencia en Europa y en todo el mundo

También ofrece unas dimensiones muy equilibradas. El Kia Sportage mide 4.515 mm de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.680 mm. Estas proporciones permiten disfrutar de un habitáculo amplio y cómodo, ideal para el día a día o para viajes largos.

El espacio interior es otro de sus argumentos. El maletero ofrece 526 litros de capacidad, una cifra destacada dentro del segmento. Si se abaten los asientos traseros, el volumen total puede alcanzar 1.715 litros, lo que facilita transportar equipaje o material de ocio.

Este SUV de Kia se ofrece desde 29.270 euros al contado, un precio competitivo dentro del segmento. Y aunque sea la versión más simple de la gama, ya ofrece muchas cosas de las que los chinos carecen.

Así es el Kia Sportage más barato

La versión de acceso apuesta por un motor de gasolina 1.6 TGDi que desarrolla 150 CV de potencia y 270 Nm de par máximo. Este propulsor se combina con una caja de cambios manual de seis velocidades y tracción delantera, ofreciendo un buen equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

En cifras, acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 192 km/h. El consumo medio se sitúa alrededor de 6,8 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para un SUV de este tamaño y potencia.

El equipamiento también es muy completo incluso en versiones básicas. El acabado Concept ya incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador bizona automático, cámara de aparcamiento y faros LED con luces diurnas.

A ello se suma un sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de asistentes de seguridad como frenada automática de emergencia con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tráfico.