El MG más atractivo del catálogo es de 2023

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 05:06h.

Si quieres un compacto barato sin renunciar a nada, esta es una de las opciones más inteligentes

El modelo más inesperado de MG no es como te imaginas

Compartir







El MG4 se ha convertido en uno de los eléctricos más atractivos del mercado. Su propuesta es directa. Mucho por poco. Combina diseño moderno, buena tecnología y un precio muy competitivo. Y eso lo coloca por delante de muchos rivales.

Sus medidas son equilibradas. Tiene 4.287 mm de largo y una batalla de 2.705 mm. El espacio interior es correcto. También el maletero, con 363 litros. No destaca por capacidad. Pero sí por aprovechamiento. Es práctico para el día a día. Y en el mercado compite con modelos como el Nissan Leaf o el Peugeot e-208. Pero el MG4 destaca por su relación calidad-precio. También por su autonomía. Y por un equilibrio muy conseguido frente a sus rivales directos.

Tres versiones mecánicas a elegir en el MG4

En conducción, sorprende. Ofrece un comportamiento dinámico. Es estable y ágil. La plataforma eléctrica ayuda mucho. El centro de gravedad es bajo. Y eso mejora el paso por curva. Es cómodo en ciudad. Y también en carretera.

PUEDE INTERESARTE El MG3 vuelve a estar a precio reventado

La versión Premium monta un motor de 190 CV y 250 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Su batería de 64 kWh permite hasta 452 km de autonomía. Además, alcanza 180 km/h. Son cifras muy competitivas en su segmento.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos. Incluye llantas de 18 pulgadas. También tapicería de cuero bicolor. Tiene asientos delanteros calefactados. Y volante térmico. El conductor cuenta con ajuste eléctrico. Destacan las pantallas. Una de 10,25” para instrumentación. Y otra de 12,8” táctil. Además, suma Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. No falta la cámara 360º. Ni asistentes de conducción. Es un coche muy completo.

En precio, marca la diferencia. La tarifa oficial es de 38.190 euros. Pero con ayudas baja mucho. Puede quedarse en 30.315 euros al contado. O incluso en 27.315 euros financiando. Esto lo hace muy competitivo frente a otros eléctricos .

Las dos versiones que eligen los más exigentes

Por encima hay más versiones. La de 77 kWh y 245 CV ofrece hasta 520 km de autonomía. Parte desde 33.815 euros con descuentos. O 30.815 euros financiando. El tope de gama es el XPower. Tiene 485 CV y 385 km de autonomía. Su precio arranca en 34.815 euros al contado. O 31.815 euros financiado. En conjunto, el MG 4 es una de las compras más inteligentes del momento.