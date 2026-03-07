El nuevo MG es, para muchos, el más bonito de la historia de la marca

eldesmarque.com 07 MAR 2026 - 13:58h.

Es una de las novedades destacadas de MG para este 2026

Tamaño de BMW X5 a precio de MG

Compartir







MG prepara una de sus grandes novedades para los próximos años. La marca británica, ahora bajo el paraguas de SAIC Motor, lanzará en Europa una nueva generación del MG4, un modelo que debutó en China en 2025 y que llegará al continente durante 2026. Su estética renovada y su planteamiento más urbano han provocado que muchos lo consideren el MG más atractivo que ha fabricado la marca.

Los primeros mercados en recibirlo serán Noruega y Reino Unido, dos países donde los coches eléctricos tienen una enorme aceptación. A partir de ahí, el modelo podría extenderse al resto de Europa. Esto incluye mercados como España, donde MG ya ha logrado hacerse un hueco importante gracias a su política de precios competitivos.

El MG4 EV Urban será una de las novedades de la marca china para este 2026

El nuevo MG4 EV Urban será muy diferente del MG4 que ya conocemos. Para empezar, será más grande. Su longitud alcanza 4.395 mm, frente a los 4.287 mm del modelo actual. Además, utiliza una plataforma distinta, con el motor eléctrico situado en el eje delantero en lugar de en el trasero, como ocurre en el MG4 basado en la Modular Scalable Platform.

PUEDE INTERESARTE El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Este cambio también modifica su planteamiento técnico. El nuevo modelo apuesta por la tracción delantera, un enfoque similar al del Renault 5 E-Tech, uno de sus rivales directos. Además, contará con dos tamaños de batería, de 43 kWh y 54 kWh, lo que lo sitúa ligeramente por encima de algunas alternativas eléctricas urbanas.

MG quiere competir directamente con algunos de los eléctricos asequibles más populares de Europa. Entre sus rivales aparecen modelos como el BYD Dolphin Surf, el Citroën ë-C3, el Fiat Grande Panda o incluso el Skoda Elroq, que ha tenido un debut muy sólido en el mercado europeo con más de 94.000 unidades vendidas en su primer año completo.

El actual MG4 seguirá a la venta

El contexto del mercado también es importante. En 2025, el MG4 sufrió una caída notable de ventas en Europa. Según datos de Dataforce, las matriculaciones bajaron un 48 %, hasta 26.818 unidades. Parte de este descenso se explica por los aranceles europeos a los coches eléctricos procedentes de China y por la llegada de nuevos rivales.

Aun así, MG mantiene su apuesta por este modelo. El MG4 actual seguirá vendiéndose con versiones superiores, baterías de 64 y 77 kWh y autonomías que pueden alcanzar 544 kilómetros. Mientras tanto, el nuevo MG4 EV Urban se centrará en el segmento de los eléctricos accesibles. Una estrategia con la que MG quiere volver a crecer en Europa… y hacerlo con uno de los diseños más atractivos de su historia.