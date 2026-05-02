Alberto Cercós García 02 MAY 2026 - 21:17h.

Gonzalo Serrano se pone al volante del nuevo Dacia Spring y prueba sus prestaciones por las calles de Madrid

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Gonzalo Serrano vuelve a la carga probando, en el último programa de 'Más Que Coches', un vehículo que está llamado a marcar un antes y un después en el mercado de los SUV urbanos eléctricos. El periodista se pone al volante del nuevo Dacia Spring Extreme Electric 100: un coche que no solo destaca por todos sus componentes técnicos, sino también por un precio claramente competitivo.

El Dacia Spring amplía su gama con la nueva versión Extreme Electric 100, un SUV urbano totalmente eléctrico que mejora sus prestaciones y reduce su precio respecto al modelo anterior. Con 102 caballos de potencia —frente a los 75 previos—, este modelo mantiene un diseño muy similar, aunque introduce mejoras aerodinámicas como un alerón trasero más eficiente y ajustes en la parte frontal para reducir el consumo. Su planteamiento sigue siendo claramente urbano, con un tamaño compacto y una estética que refuerza la identidad de la marca.

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Gonzalo Serrano y las prestaciones del Dacia Spring

En el interior, el vehículo da un paso adelante en calidad percibida y equipamiento, con mejores materiales, detalles estéticos en tonos cobre y dos pantallas destacadas: una para la instrumentación y otra multimedia de hasta 10 pulgadas. También se incrementa la funcionalidad con soluciones como el sistema de accesorios YouClip, múltiples espacios de almacenamiento y un maletero más amplio al eliminar la rueda de repuesto. Todo ello refuerza su enfoque práctico y accesible dentro de la movilidad eléctrica.

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A nivel técnico, el nuevo Spring incorpora mejoras en el chasis, suspensión y sistema de frenos, lo que se traduce en un comportamiento más seguro y equilibrado. Cuenta con una batería de 24,3 kWh que ofrece hasta 226 kilómetros de autonomía, con tiempos de carga competitivos, y unas prestaciones suficientes para su uso diario en ciudad. Con un precio más bajo que su predecesor y posibilidad de reducirlo aún más con ayudas, el modelo se posiciona como una de las opciones eléctricas más asequibles del mercado, pensada para un uso cotidiano eficiente y sin complicaciones. Además, tiene una velocidad máxima de 129 kilómetros por hora, pasa de 0 a 100 en 9'6 segundos y lo mejor de todo: un precio altamente competitivo. Los 17.445 euros iniciales puede bajar gracias a diferentes descuentos para tener "un coche para moverte todos los días, entrar al centro de la ciudad con la etiqueta ECO y con una autonomía muy aceptable", apunta Serrano en MQC.