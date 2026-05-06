La nueva Ducati es la deportiva más bonita de 2026 y destaca por un diseño agresivo y aerodinámico

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 11:51h.

Destaca por un diseño agresivo italiano y aerodinámico

La moto de cross más bella es Ducati

Compartir







Si hablamos de las mejores motos que existen ahora mismo, sin duda es obligatorio detenerse en la Ducati Panigale V4. Es una de las deportivas más bonitas que existen en este 2026, sino la que más, y destaca por un diseño agresivo italiano y aerodinámico, que parece sacado de las motos de competición. Tras la última actualización que sufrió esta moto, se acabó por convertir en una de las mejores alternativas que se pueden encontrar en el mercado, y basta con echarle un vistazo para quedar convencido.

El motor cumple con la homologación Euro 5+, y es más potente que antes, mientras que también tiene un chasis renovado, un nuevo basculante de doble brazo, una ergonomía revisada, un carenado con mejor resistencia aerodinámica o una instrumentación de mayor tamaño y con display de competición. Y los alerones que tiene incorporados provocan que parezca más una moto de carreras que para ir por la calle.

El propulsor que equipa está inspirado directamente en el de las MotoGP, con una potencia de 216 CV a 13.500 revoluciones por minuto, aunque se puede elevar hasta los 228 CV si se le instala un sistema de escape Akrapovic de competición. Y la electrónica también está sacada de la competición, con acelerador electrónico, cinco modos de conducción, cuatro configuraciones de motor y varias ayudas más. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de 6,9”.

Consigue la Ducati Panigale V4 por 32.290 euros

Obviamente, la Ducati Panigale V4 es muy exclusiva, y no todo el mundo tiene la posibilidad de poder permitirse la adquisición de esta moto. Pero en caso de que tengas 32.290 euros, y estés dispuesto a invertirlos, sin duda es una de las mejores motos que podrás ver en ningún sitio.