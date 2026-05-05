El nuevo SUV de Audi es el eléctrico más espectacular de la historia de la marca

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 20:17h.

Una nueva forma de entender el SUV eléctrico, pero no para Europa

Este es el principal problema del Audi Q3

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Durante años, Audi fue uno de los grandes referentes del sector, pero el auge de China ha cambiado por completo las reglas del juego en la industria. Hoy, muchas de las novedades más ambiciosas nacen pensando en ese mercado, y el nuevo AUDI E7X es un ejemplo de ello.

Este modelo forma parte de la nueva submarca AUDI, creada específicamente para China junto a socios locales como SAIC, en una estrategia que busca recuperar terreno. El E7X apuesta por una propuesta tecnológica y muy avanzada, con un enfoque premium y un diseño moderno, pensado para captar la atención desde el primer momento.

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El E7X es el modelo más espectacular de AUDI

Las dimensiones refuerzan su carácter, con 4,89 metros de largo, 1,99 metros de ancho y una batalla de 2,95 metros, lo que se traduce en una gran habitabilidad y presencia.

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En el apartado mecánico, incorpora una batería de 109 kWh, que le permite alcanzar hasta 751 km de autonomía bajo ciclo CLTC, situándose entre los mejores de su categoría. Además, en su versión más potente, ofrece hasta 680 CV y tracción total, con una entrega de potencia constante gracias a su avanzada gestión térmica. Y monta una arquitectura de 900 voltios, que permite reducir de forma notable los tiempos de carga y mejorar la eficiencia en el uso diario.

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El interior también marca diferencias, con una enorme pantalla de 59 pulgadas que integra múltiples funciones, desde el cuadro digital hasta el sistema multimedia y las cámaras laterales.

A pesar de su tamaño, se ofrece en configuración de cinco plazas, priorizando el espacio y el confort, junto a un maletero de gran capacidad.

En España tendría un precio de risa, pero nunca llegará a nuestro mercado

En el apartado de precio, se espera que arranque en torno a los 37.500 euros, pudiendo alcanzar los 50.000 euros, cifras muy competitivas para su nivel tecnológico.

Eso sí, este modelo no está previsto para Europa, lo que refuerza la idea de que muchas de las innovaciones actuales se desarrollan lejos del Viejo Continente.