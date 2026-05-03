Más bonito que el Audi Q4 e-tron y, para muchos, más eficiente: el SUV eléctrico que está creciendo en ventas

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 16:38h.

Ofrece mucho más que modelos que son mucho más caros

BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

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BMW, como la mayoría de marcas europeas, tardó en apostar de forma decidida por los coches eléctricos, pero una vez inició su ofensiva, lo hizo con una estrategia muy ambiciosa. Y dentro de su nueva gama eléctrica, el BMW iX1 se postula como uno de los pilares. Este modelo demuestra hasta qué punto la marca ha evolucionado en muy poco tiempo.

Este SUV mide 4.500 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.692 mm, ofreciendo un interior amplio y un maletero de 490 litros, ampliable hasta 1.495 litros. Y presume de un diseño moderno y elegante, con líneas limpias, proporciones equilibradas y una imagen muy cuidada. Para muchos, la propuesta del iX1 resulta más atractiva que la de rivales como el Audi Q4 e-tron o el Mercedes EQA.

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El BMW iX1 se ofrece en dos versiones mecánicas

En cuanto al precio, este modelo parte desde 49.800 euros. Y atención a lo que ofrece desde las versiones de acceso. En el apartado mecánico, estamos hablando de un SUV eléctrico que entrega 204 CV y 250 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos y hasta 516 km de autonomía WLTP, destacando por su eficiencia.

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Por encima, la versión xDrive de 313 CV, con 494 Nm, mejora las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y una autonomía de 468 km WLTP. En este caso el precio se eleva hasta los 57.300 euros.

Ideal para viajes en familia, pero también para el día a día

El comportamiento es excelente. Es el ejemplo del disfrute al volante. Ofrece una conducción silenciosa, estable y confortable, manteniendo un buen equilibrio entre dinamismo y comodidad en el uso diario.

El equipamiento es muy completo, ya que incluye faros LED, llantas de aleación, portón automático, sistema BMW Curved Display, sistema operativo BMW OS 9, climatizador bizona, suspensión adaptativa, modos de conducción, asistentes de aparcamiento, control de crucero con frenado y carga rápida de hasta 130 kW, junto a un alto nivel de calidad en materiales y acabados.