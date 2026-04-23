El nuevo BMW iX1, uno de los más bonitos de la marca, gana terreno en el segmento premium

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 08:26h.

La versión eléctrica del BMW X1 no deja de ganar adeptos

El nuevo BMW es, para muchos, el más bonito de la marca

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El BMW iX1 se consolida como una de las apuestas más interesantes del segmento premium eléctrico. Un SUV compacto. Moderno. Muy equilibrado. Y con una imagen que, para muchos, es de las más atractivas de BMW. Un modelo pensado para destacar.

El diseño mantiene el ADN de la marca. Pero con un enfoque más tecnológico. Y más limpio. Líneas marcadas. Proporciones equilibradas. Y una presencia muy sólida. Frente a rivales como el Mercedes EQA o el Audi Q4 e-tron, ofrece un estilo más dinámico. Más deportivo.

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Así es la versión eléctrica del BMW X1

Sus dimensiones encajan perfectamente en el segmento. Con 4.500 mm de largo. 1.845 mm de ancho. Y 2.692 mm de batalla. El interior es amplio. Cómodo. Muy bien resuelto. El maletero, con 490 litros, crece hasta 1.495 litros. Ideal para el uso diario. Y para viajes.

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En el apartado mecánico, hay dos opciones. La versión de acceso ofrece 204 CV y 250 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Y alcanza 170 km/h. Además, homologa hasta 516 km de autonomía WLTP. Es eficiente. Y suficiente para la mayoría.

El escalón superior sube el nivel. Con 313 CV y 494 Nm de par. Incluye tracción total xDrive. Y acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. Mucho más rápido. La velocidad máxima es de 180 km/h. Y la autonomía se sitúa en 468 km WLTP. Más prestaciones. Sin renunciar al equilibrio.

Equipamiento de lujo incluido

En equipamiento no se queda corto. Desde el inicio incluye faros LED, llantas de aleación y portón automático. También destaca el BMW Curved Display, con sistema Operating System 9. También cuenta con climatizador bizona y volante deportivo de cuero.

Además, suma tecnología útil. Parking Assistant. Control de crucero con frenado. Y modos de conducción PERSONAL, SPORT y EFFICIENT. La carga admite hasta 130 kW en corriente continua. Y todo ello, por un precio de partida de 60.591 euros.