El nuevo Mercedes EQA, uno de los más llamativos de la marca, gana terreno en el segmento premium

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 06:57h.

El SUV compacto alemán es el modelo eléctrico más vendido de Mercedes ahora en España

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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El Mercedes EQA está en pleno auge. Y con razón. De entrada, se ha convertido en el eléctrico más vendido de la marca en España en 2026, con 648 unidades matriculadas. Además, ya se sitúa entre los eléctricos más vendidos del país. Concretamente, en el octavo puesto del ranking. Un dato que confirma su éxito.

Su diseño es elegante, pero también moderno. Muy reconocible. Mantiene el ADN de Mercedes. Con una parrilla cerrada y una firma lumínica muy marcada. Sus 4.463 mm de largo le dan presencia. Y sus proporciones lo hacen equilibrado. Es un SUV compacto, pero con imagen premium. Y entre sus rivales destacan el Audi Q4 e-tron o el BMW iX1.

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El Mercedes EQA es el eléctrico más vendido de la marca alemana en España

En el interior se respira calidad. Materiales bien elegidos, buen ajuste, y mucha tecnología. El sistema MBUX es protagonista. Con navegación avanzada y funciones digitales. Todo muy intuitivo. Además, la iluminación ambiental de 64 colores aporta un toque diferencial.

La gama mecánica está bien estructurada. La versión de acceso ofrece 190 CV y 385 Nm de par. Con batería de 71 kWh y hasta 558 km de autonomía WLTP. Y acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Es eficiente y muy equilibrada para el día a día.

Por encima hay alternativas más potentes. Una de 228 CV, con un 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Y una superior de 292 CV, mucho más rápida, capaz de bajar a 6 segundos en el 0 a 100. Ambas con 475 km de autonomía.

Equipamiento y precios

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Faros LED High Performance, llantas de 18 pulgadas, climatizador THERMOTRONIC y asientos calefactados. También incluye múltiples asistentes como frenado automático, detector de carril y cámara trasera. Tecnología útil y bien integrada.

Toca hablar del precio. Arranca en 56.450 euros. No es bajo, pero está en línea con su categoría. Ofrece mucho a cambio. Diseño, tecnología y calidad. El Mercedes EQA se posiciona como una de las opciones más interesantes del segmento. Un SUV eléctrico premium cada vez más demandado.