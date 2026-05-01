Opel Zafira by Tinkervan: el camper para conocer mundo

Redefine el concepto de movilidad al combinar el uso diario de un monovolumen con las prestaciones de una auténtica camper

Fiat convierte la Ducato en la mejor camper para todos los bolsillos

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Fruto de la colaboración entre Opel y la firma española Tinkervan, este modelo apuesta por la polivalencia, la tecnología y el confort para ofrecer una solución integral tanto para la vida cotidiana como para escapadas y viajes largos.

Diseñado bajo estándares alemanes, el vehículo destaca por un interior completamente configurable que permite adaptarse a múltiples escenarios. De lunes a viernes funciona como un práctico vehículo familiar de cinco plazas, mientras que los fines de semana se transforma en un espacio habitable con todo lo necesario para viajar y pernoctar con comodidad.

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Uno de sus elementos más innovadores es el techo elevable con apertura panorámica total en la parte delantera. Esta solución no solo mejora la ventilación, sino que proporciona una experiencia inmersiva al permitir disfrutar del entorno natural desde el interior. En la parte superior se ubica una cama de 1,3 por 2 metros con somier de aluminio y discos ergonómicos, acompañada de iluminación LED y ventanas con mosquitera.

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Interior modular confortable

El habitáculo del Zafira by Tinkervan ha sido diseñado para maximizar la funcionalidad. La cama inferior, integrada sobre los asientos originales, puede utilizarse como bandeja de carga en el día a día o desplegarse rápidamente como cama para adultos. El colchón combina espuma de alta densidad con material viscoelástico, garantizando un descanso confortable.

Además, el sistema modular permite transformar el vehículo en menos de cinco minutos, pasando de cinco plazas a un amplio espacio de carga o incluso a configuraciones de hasta ocho plazas en determinadas versiones. Esta flexibilidad convierte al modelo en una opción única dentro de su segmento.

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El equipamiento incluye soluciones prácticas como batería auxiliar de litio con gestión mediante aplicación, iluminación interior configurable, múltiples tomas USB y de 12 voltios, así como calefacción estacionaria. También puede incorporar una ducha eléctrica portátil, lo que amplía su autonomía en viajes.

Equipamiento y tecnología para viajar

El espacio interior se completa con asientos delanteros giratorios y una mesa multifuncional que permiten crear un auténtico salón sobre ruedas. Esta disposición facilita tanto el descanso como el trabajo o el ocio en cualquier lugar.

Entre los accesorios opcionales destacan elementos como nevera portátil, módulo de cocina extraíble, cortinas, toldo, toma exterior de corriente o portabicicletas. Estas opciones permiten personalizar el vehículo según las necesidades del usuario, reforzando su carácter aventurero.

En el apartado mecánico, el modelo equipa un motor diésel de 2,2 litros con 180 CV y 400 Nm de par, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Este conjunto ofrece un equilibrio adecuado entre prestaciones y eficiencia, asegurando una conducción suave tanto en ciudad como en carretera.