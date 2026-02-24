Mercedes tiene la camper más espectacular del mercado

Coches y Motos 24 FEB 2026 - 14:58h.

La ATventure 960 es muy top

Mercedes tiene la que, para muchos, es la camper más espectacular del mercado y esa afirmación encuentra respaldo en un modelo que lleva el concepto de vehículo vivienda a un nivel superior. La ATventure 960, desarrollada sobre la base de la Sprinter, representa una interpretación extrema del lujo, la autonomía y la capacidad off-road dentro del segmento camper de gran formato. No se trata únicamente de una transformación estética, sino de una profunda adaptación técnica y estructural.

El proyecto parte de una plataforma robusta y ampliamente contrastada en el ámbito profesional, pero la evolución es evidente en cada apartado. La carrocería se adapta para mejorar la habitabilidad interior y reforzar la resistencia en condiciones exigentes, mientras que la altura libre al suelo y la configuración general apuntan claramente a un uso más allá del asfalto convencional. No es ningún secreto que el mercado camper ha evolucionado hacia propuestas cada vez más exclusivas, pero en este caso el salto cualitativo es notable.

Desde el primer vistazo, el conjunto transmite presencia y sofisticación. Las proporciones, el diseño exterior y los detalles técnicos evidencian que no se trata de una camper tradicional orientada únicamente al ocio ocasional. La ATventure 960 está concebida como una unidad de expedición capaz de combinar largas estancias con desplazamientos por terrenos complejos.

El interior confirma esa vocación. El planteamiento busca reproducir el confort de una vivienda compacta, integrando espacios diferenciados y soluciones de almacenamiento que optimizan cada centímetro disponible. La calidad de los materiales y el nivel de acabados refuerzan su posicionamiento en la franja más alta del mercado.

Un concepto de expedición con estándares premium

La distribución interior incluye cocina completa, baño independiente y una zona de descanso amplia, elementos que permiten viajes prolongados sin depender constantemente de infraestructuras externas. En este sentido, el aislamiento térmico y acústico adquiere especial relevancia, ya que garantiza confort tanto en climas fríos como en entornos cálidos.

La autonomía energética es otro de los pilares del proyecto. La ATventure 960 integra un sistema eléctrico avanzado con baterías de alta capacidad, así como soluciones que permiten alimentar electrodomésticos y climatización durante varios días. La gestión eficiente del agua y de los recursos refuerza su enfoque autosuficiente.

Por otro lado, la tracción total y la configuración elevada amplían considerablemente su radio de acción. No se limita a carreteras asfaltadas o áreas de servicio, sino que puede afrontar rutas fuera de pista con un margen de seguridad mayor que el de una camper convencional.

El resultado es una propuesta que fusiona tecnología, confort y capacidad todoterreno en un único vehículo. Por todo ello, la ATventure 960 se sitúa como una de las campers más espectaculares y completas del mercado actual, marcando un referente en el segmento de lujo orientado a la aventura.