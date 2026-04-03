Fiat convierte la Ducato en la mejor camper para todos los bolsillos

Coches y Motos 03 ABR 2026 - 23:14h.

Los amantes de las camper con presupuestos ajustados estarán encantados

El nuevo Dacia Sandero de Fiat

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La Fiat Ducato se ha convertido en la base favorita para camperizar. No es casualidad. Frente a opciones como la Mercedes-Benz Sprinter o la Ford Transit, ofrece algo diferencial: precio contenido y gran versatilidad.

Ahí está su gran ventaja. No es la más lujosa. Pero sí la más equilibrada. Y por eso es la preferida de muchos carroceros. Especialmente cuando se busca una camper funcional sin disparar el presupuesto.

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La camper para presupuestos ajustados la tiene Fiat

Un buen ejemplo es la versión transformada por Freedo. La llamada 636 HLT. Basada en la Ducato L4H2. Con 6.363 mm de largo, una altura de más de 2,5 metros y una batalla de 4.035 mm. Espacio no le falta.

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El enfoque apunta a la máxima discreción. No hay ventanas laterales traseras. Ni detalles que delaten su uso. Desde fuera parece una furgoneta normal. Pero por dentro es una vivienda completa.

El interior está muy bien aprovechado. Cuenta con un sofá en forma de L, convertible en cama. Una mesa ajustable. Y una distribución pensada para viajar. Todo en un espacio compacto pero funcional.

La zona de cocina es completa. Incluye dos fuegos de gas, fregadero y un frigorífico de 70 litros. Todo integrado. Y con soluciones prácticas para el día a día en ruta.

En la parte trasera, aparece la zona de descanso. Con una cama de 1,92 metros de largo y 1,40 metros de ancho. Debajo, espacio para almacenamiento. Ideal para bicicletas o equipaje.

También incluye baño. Con ducha, lavabo plegable e inodoro. Un detalle importante. Porque convierte esta camper en una opción válida para viajes largos. Sin depender de servicios externos.

Dos motores disponibles

El apartado mecánico cumple. Motor diésel 2.0 Multijet de 140 CV. También disponible con 180 CV y cambio automático de ocho velocidades. Potencia suficiente para mover todo el conjunto.

El precio arranca en unos 73.306 euros. No es bajo. Pero sí competitivo dentro del mundo camper. Especialmente teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

Además, el equipamiento puede crecer. Con paneles solares, baterías de litio o cámara trasera. Incluso sistemas avanzados para el baño. Todo pensado para mejorar la autonomía.