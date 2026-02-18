Ford convierte la Transit Custom en la mejor camper del mercado por delante de la Volkswagen California

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 08:20h.

Esta camper no tiene nada que envidiar al icono alemán

La Ford Transit Custom se sitúa en el centro de una de las transformaciones más ambiciosas del mercado camper europeo gracias al trabajo de Bürstner, especialista alemán en vehículos recreativos. No es ningún secreto que la Volkswagen California ha marcado el paso en este segmento durante décadas, pero la evolución de la base técnica de Ford y la experiencia de un preparador consolidado han dado lugar a una alternativa que aspira a redefinir el equilibrio de fuerzas.

La propuesta se articula en torno a la Bürstner Copa, desarrollada específicamente sobre la Transit Custom como plataforma integral. No se trata de una adaptación superficial, sino de una conversión completa que convierte a la furgoneta en una camper compacta plenamente equipada, diseñada tanto para el uso diario como para escapadas prolongadas.

La Transit Custom aporta una arquitectura moderna, mejores cotas de confort y una conducción más refinada que generaciones anteriores. Sobre esa base, Bürstner ha construido un producto que combina funcionalidad, calidad de acabados y soluciones prácticas en un formato contenido.

Cabe destacar que el posicionamiento de esta versión no solo responde a una cuestión de equipamiento, sino también a una estrategia clara de ofrecer más valor en un segmento tradicionalmente dominado por una única referencia.

Equipamiento completo y enfoque práctico

La Bürstner Copa incorpora techo elevable con cama doble integrada, permitiendo mantener unas dimensiones exteriores compactas sin renunciar a capacidad de descanso para cuatro ocupantes. En la zona inferior, los asientos traseros se convierten en una segunda cama, configurando un espacio versátil y fácilmente transformable.

El módulo de cocina incluye fogones, fregadero y soluciones de almacenamiento optimizadas, mientras que los armarios laterales y compartimentos superiores aprovechan cada centímetro disponible. El diseño interior prioriza la luminosidad y la sensación de amplitud, apoyándose en una distribución lógica que facilita la vida a bordo.

En este sentido, la Transit Custom contribuye con un comportamiento dinámico más cercano al de un turismo que al de una furgoneta tradicional. La insonorización mejorada y el nivel de equipamiento tecnológico refuerzan su carácter polivalente, permitiendo que el vehículo se utilice como transporte cotidiano sin penalizaciones evidentes.

El conjunto se completa con sistemas de asistencia a la conducción actuales y un entorno digital plenamente integrado, aspectos que elevan la experiencia global. Llama especialmente la atención el equilibrio logrado entre habitabilidad y maniobrabilidad, un punto clave en el segmento camper compacto.

Con esta transformación, Bürstner no solo amplía la oferta basada en la Transit Custom, sino que la posiciona como una alternativa directa y sólida frente a la Volkswagen California. La combinación de base técnica moderna y conversión especializada configura una de las propuestas más completas del mercado actual.