Suzuki convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2015

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 11:22h.

Ahora es más fácil y barato que nunca conseguir la Suzuki V-Strom 650

La Suzuki más radical de la historia es de 1999

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Desde que salió a la venta en el año 2015, hace ya más de una década, por ende, la Suzuki V-Strom 650 se convirtió en una de las motos más deseadas de la gama trail. Algo que no es sorprendente en absoluto, cuando nos paramos a analizar las cifras que tiene, su elegante diseño, su completo equipamiento y su precio. Y por si no era lo suficientemente accesible antes, ahora lo es todavía más, después de ver la rebaja que le han aplicado.

Esto provoca que ahora sea más fácil y barato que nunca conseguir esta moto, que tiene una amplia gama de colores, mientras que el propulsor que equipa es una verdadera maravilla. Es el conocido bicilíndrico en V que ofrece tan buenas prestaciones y que nunca decepciona a nadie, capaz de entregar una potencia de 70 CV a 8.800 revoluciones por minuto. Y cuenta con ayudas electrónicas como el control de tracción con tres modos, uno enfocado al off-road, el low rpm assist y mucho más.

Y si hablamos de nivel estético, una de las cosas que más destacan en esta moto es el pico de pato con el faro delantero en posición vertical, con iluminación LED, mientras que la instrumentación combina un reloj analógico para el cuentarrevoluciones con un par de pantallas multifuncionales con tecnología LED. Por todo esto y mucho más, creemos que no hace falta pensarlo dos veces antes de adquirir esta moto, que es un 10 sobre 10.

La Suzuki V-Strom 650 cuesta...

Por si todavía no te había terminado de convencer esta Suzuki V-Strom 650, seguro que lo hará su irrisorio precio, que provoca que puedas adquirirla pagando apenas un total de 9.475 euros, lo que a todas luces es una ganga. No esperes más para hacerte con ella.