El que, para muchos, es el modelo más atractivo de Citroën, ahora es todavía mejor

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 17:19h.

Citroën enriquece la gama del C4 con la llegada de un acabado para sibaritas

El Citroën C3 tiene un problema que va a más

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Citroën refuerza su presencia en el segmento compacto con la llegada del nuevo acabado Collection para el Citroën C4, una versión que no solo mejora el diseño, sino que también eleva claramente el nivel de equipamiento y confort.

Basado en el acabado Plus, este nuevo nivel introduce una estética diferenciada, con llantas de 18 pulgadas, carrocería bicolor y detalles exclusivos como los Color Clips Infra Rouge, que aportan un toque moderno y fácilmente reconocible en cualquier entorno.

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La gama del Citroën C4 se enriquece con un acabado muy especial

Los cristales traseros tintados, los protectores laterales con acentos en color y la cuidada combinación cromática refuerzan una imagen más sofisticada, logrando que el conjunto resulte más atractivo y con mayor personalidad en carretera.

En el interior, el ambiente Urban Blue marca la diferencia, con asientos específicos, nuevos paneles de puerta y alfombrillas personalizadas con pespuntes en contraste, creando una sensación clara de mayor calidad percibida.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, incluyendo faros LED, luces diurnas, cuadro digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas con navegador 3D, conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto, además de Bluetooth, radio digital y múltiples conexiones USB.

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Pero además añade elementos muy valorados como climatización eficiente, elevalunas eléctricos, freno de estacionamiento eléctrico, acceso y arranque sin llave, reposabrazos central, volante multifunción ajustable y asientos Advanced Comfort, diseñados para mejorar el bienestar en viajes largos.

A todo ello se suma un completo paquete de asistentes, con control de crucero, cámara trasera, sensores de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril, frenada de emergencia, reconocimiento de señales, control de presión de neumáticos y sistema e-Call, elevando su nivel en seguridad.

Asociable a dos versiones mecánicas

En el apartado mecánico, se ofrecen dos opciones muy claras. Por un lado, la versión híbrida ligera MHEV combina un motor gasolina 1.2 turbo con sistema de 48 voltios, entregando 145 CV y asociado a una caja automática de doble embrague de seis velocidades, lo que le permite ofrecer un funcionamiento suave, eficiente y con etiqueta ECO.

Por otro lado, la versión 100% eléctrica cuenta con un motor de 156 CV (115 kW), alimentado por una batería de 54 kWh, que le permite alcanzar hasta 416 km de autonomía WLTP, ofreciendo además una respuesta inmediata, silencio de marcha y etiqueta CERO Emisiones, con precios desde 30.800 euros en híbrido y 38.190 euros en eléctrico.