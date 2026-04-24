El nuevo Citroën es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 20:13h.

Una de las opciones más inteligentes para quienes quieren pasarse a lo eléctrico

Dacia clona al AMI de Citroën

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El Citroën C4 supuso un cambio importante dentro del segmento. Dejó atrás la idea de compacto tradicional. Apostó por una fórmula distinta, más cercana a un crossover, con mayor altura, más confort y un enfoque práctico. A partir de ahí, la gama evolucionó. Y esa base ha servido para dar forma a su versión eléctrica.

El Citroën ë-C4 recoge perfectamente esa filosofía, pero la adapta a los nuevos tiempos. Mantiene el diseño atrevido. Y suma una mecánica completamente eléctrica. Es un coche moderno, con personalidad, y que destaca en un segmento en el que muchos se han estancado.

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El nuevo Citroën C4 cambió las reglas del compacto

Por fuera, su silueta mezcla conceptos con bastante acierto. Tiene rasgos de compacto, detalles de SUV y una caída trasera tipo coupé que le da dinamismo. Sus 4.360 mm de largo lo sitúan en un punto ideal. Es dinámico en ciudad, pero también ofrece una presencia sólida en carretera.

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El interior sigue fiel al ADN de la marca. Aquí el objetivo es máximo confort. Los asientos son amplios y agradables. La posición de conducción es elevada. Y el aislamiento contribuye a una experiencia relajada. El maletero, con 380 litros, no destaca por cifra, pero resulta suficiente en el uso real.

En marcha es donde realmente marca diferencias. La suspensión Advanced Comfort absorbe irregularidades con mucha eficacia, lo que se traduce en una conducción suave y sin fatiga incluso en trayectos largos. No busca sensaciones deportivas. Prefiere ofrecer una experiencia cómoda y coherente.

Así es la versión más económica del ë-C4

A nivel mecánico apuesta por la simplicidad. Un motor eléctrico de 136 CV y 260 Nm de par, con una respuesta inmediata y progresiva. Acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos, suficiente para el día a día. Es fácil de conducir. Y muy agradable en entornos urbanos.

La batería es de 50 kWh, con una autonomía de 342 km WLTP, una cifra razonable para un uso cotidiano. El equipamiento también está bien resuelto desde el inicio, con faros LED, climatizador bizona y pantalla de 10 pulgadas. Parte desde 28.940 euros. El Citroën ë-C4 es una propuesta diferente, cómoda y muy bien pensada.