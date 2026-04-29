El nuevo BMW es el SUV de lujo más bonito de 2026 y destaca por su diseño vanguardista y presencia

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 09:05h.

No es barato, pero es de lo más pijo que encuentras ahora mismo en BMW

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

Compartir







El BMW X5 se ha consolidado como una de las grandes referencias dentro del segmento SUV premium, pero en su última evolución da un paso más, apostando por un diseño más moderno y una presencia que refuerza su carácter exclusivo.

Su estética destaca por unas líneas más marcadas, una parrilla de gran tamaño y una firma lumínica muy reconocible, logrando una imagen que transmite elegancia y deportividad al mismo tiempo, algo que lo sitúa claramente entre los SUV más llamativos de su categoría.

Lujo para toda la familia

Con 4.935 mm de largo, 2.004 mm de ancho y una altura libre al suelo de 214 mm, compite directamente con modelos como el Mercedes GLE o el Audi Q7, ofreciendo además un interior muy espacioso. En el apartado práctico, el maletero de 650 litros, ampliable hasta 1.870 litros, lo convierte en una opción ideal para familias o viajes largos, combinando lujo y funcionalidad sin compromisos, algo muy valorado en este tipo de vehículos.

PUEDE INTERESARTE La nueva Yamaha es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, ya que la versión de acceso arranca en 96.150 euros, mientras que el resto de la gama supera con facilidad los 100.000 euros, especialmente en las versiones más potentes o electrificadas.

PUEDE INTERESARTE Adiós al Volkswagen Golf con motor diésel

Cuatro versiones mecánicas a elegir

Por ese precio, el X5 ofrece una mecánica de acceso con motor diésel 3.0 MHEV de 298 CV y 650 Nm, con cambio automático y un 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, además de etiqueta ECO, La gama continúa con otro diésel MHEV de 352 CV, dos gasolina MHEV de 381 y 530 CV, y se cierra con una híbrida enchufable de 489 CV con hasta 105 km en modo eléctrico.

El equipamiento es claramente premium desde el inicio, con faros LED, sistema BMW Curved Display, climatizador de 2,5 zonas, asientos eléctricos calefactables, portón automático, sonido HiFi, iluminación ambiental, asistentes de aparcamiento y conducción, posicionando al BMW X5 como una de las opciones más completas por diseño, tecnología y prestaciones dentro del segmento.