El Toyota de 2023 es, para muchos, el SUV más bonito de la marca

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 05:38h.

Disponible en versiones mecánicas para todos los gustos, todas ellas electrificadas

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota C-HR llegó en 2023 completamente renovado, y lo hizo con una propuesta mucho más atrevida, apostando por un diseño radical que ha dividido opiniones, pero que para muchos lo convierte en el SUV más atractivo y diferente de la marca japonesa.

Su estética es claramente su gran seña de identidad, con una silueta tipo coupé muy marcada, líneas afiladas y una trasera muy trabajada que le da una personalidad única, alejándose de los SUV tradicionales y apostando por una imagen mucho más emocional.

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Es el SUV más vendido de Toyota en España

Las dimensiones acompañan ese planteamiento, ya que con 4.362 mm de largo y una batalla de 2.640 mm, ofrece un buen equilibrio entre tamaño exterior y espacio interior, situándose frente a rivales como el Kia Niro o el Mazda MX-30 híbrido. En el uso diario cumple correctamente, con un maletero de 358 litros, suficiente para el día a día, aunque no es su punto fuerte, ya que aquí el enfoque está claramente más centrado en el diseño y la eficiencia que en la máxima capacidad.

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En el apartado mecánico, el lanzamiento se centró en versiones híbridas HEV, como el 1.8 Hybrid de 140 CV, con un consumo de 4,7 l/100 km y etiqueta ECO, mientras que por encima el 200H alcanza 197 CV con un consumo muy similar, manteniendo ese equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

Ahora también disponible en versiones PHEV y 100% eléctrica

Cabe decir que la gama ha evolucionado, porque ahora también cuenta con una versión híbrida enchufable (PHEV) mucho más potente, que alcanza unos 223 CV y permite circular en modo totalmente eléctrico durante unos 60-66 km, logrando consumos muy bajos y etiqueta CERO . Además, Toyota ha ido más allá con una futura variante 100% eléctrica, capaz de superar los 600 km de autonomía y alcanzar potencias de hasta 343 CV, lo que refuerza su apuesta por la electrificación .

El equipamiento es muy completo desde el acabado Active, incluyendo sistema Toyota Smart Connect, cuadro digital de 12,3 pulgadas, cámara trasera, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, asistentes de carril y frenada automática, además de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona y múltiples sistemas de seguridad, todo ello desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiados,.