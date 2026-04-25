El SUV más sofisticado de Toyota es la compra perfecta para los que buscan fiabilidad y confort

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 23:03h.

La apuesta por la electrificación total en Toyota se refuerza con este SUV para toda la familia

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

Compartir







El Toyota C-HR+ marca un salto dentro de la marca japonesa, combinando la tradicional fiabilidad de Toyota con un enfoque mucho más tecnológico y refinado. Es un SUV eléctrico pensado para quien quiere dar el salto sin renunciar al confort ni a la facilidad de uso.

Su diseño mantiene ese carácter diferencial que define al modelo, pero con una ejecución más limpia y moderna, adaptada a su condición eléctrica. Es llamativo, pero también elegante. Y eso lo hace especialmente atractivo dentro de un segmento cada vez más saturado.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Toyota C-HR del futuro se puede comprar en España

En cuanto a dimensiones, con 4.520 mm de largo y una batalla de 2.750 mm, se posiciona frente a rivales como el BYD Atto 3 o el MG S5 EV, ofreciendo un equilibrio muy logrado entre tamaño exterior, habitabilidad y facilidad de uso en ciudad.

El interior apuesta por el confort. La pantalla central de 14 pulgadas y el cuadro digital crean un entorno moderno, mientras que la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay facilita el uso diario. Todo está pensado para que sea intuitivo desde el primer momento.

El maletero de 416 litros cumple bien, pero lo más interesante es la calidad de rodadura y el aislamiento, que refuerzan esa sensación de coche cómodo para viajar.

Dos versiones a elegir

En el apartado mecánico, la versión Advance es la más equilibrada, con 224 CV y 269 Nm de par, tracción delantera y batería de 77 kWh, capaz de alcanzar hasta 600 km de autonomía WLTP. En precio, parte desde 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiados, lo que la convierte en una opción muy competitiva dentro del segmento.

Por encima, la versión Spirit da un salto importante en prestaciones, con 343 CV, tracción total AWD-i y un 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos, además de un equipamiento más completo con llantas de 20 pulgadas, techo panorámico y sonido JBL. Su precio se sitúa en torno a los 42.625 euros, reforzando su posicionamiento como opción más prestacional y sofisticada.