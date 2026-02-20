El Toyota C-HR es, para muchos, el más bonito de la marca y ahora sí tiene sentido por precio

Coches y Motos 20 FEB 2026 - 19:01h.

No es extraño que actualmente sea el SUV más vendido de Toyota en España

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El Toyota C-HR siempre ha sido un coche diferente. Desde su primera generación rompió moldes. Diseño coupé, líneas afiladas y una imagen muy personal. Para muchos es el Toyota más bonito de la gama actual. Y ojo a su precio actual. Vamos por partes.

Con 4.362 mm de largo y una batalla de 2.640 mm, encaja en el segmento SUV compacto. Es más bajo y deportivo que muchos rivales. Mide 1.564 mm de alto y ofrece una silueta muy dinámica. El maletero anuncia 358 litros. No es el más grande, pero resulta suficiente para el uso diario.

Así es el Toyota C-HR más barato

Bajo el capó encontramos el sistema 1.8 Hybrid HEV. Combina un motor gasolina de 98 CV con uno eléctrico de 95 CV. En conjunto entrega 140 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 170 km/h. Lo mejor está en el consumo. Homologa solo 4,7 l/100 km.

Como buen híbrido autorrecargable, luce la etiqueta ECO de la DGT. Ventajas fiscales. Acceso a zonas restringidas. Más libertad en ciudad. Y todo sin necesidad de enchufarlo. Es eficiente. Es suave. Y resulta muy agradable en conducción urbana.

Donde ahora realmente sorprende es en el precio. Parte de 35.387 euros sobre catálogo. Pero actualmente se anuncia desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiados. Una rebaja importante. Ahora compite de tú a tú con alternativas como el Kia Niro o el Mazda MX-30 híbrido.

Equipamiento top desde la versión de acceso

El acabado Active ya viene muy completo. Incluye llantas LED, faros delanteros y traseros LED, detector de ángulo muerto, cámara trasera y control de crucero adaptativo inteligente. También suma sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas y conexión inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad tampoco se queda corto. Dispone de sistema pre-colisión, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y ocho airbags. Añade climatizador bizona, acceso y arranque sin llave y retrovisores eléctricos calefactables. Diseño atractivo. Tecnología completa. Y ahora, un precio mucho más lógico. El C-HR vuelve a tener todo el sentido.